Oba americké státy o získání vesmírného velitelství dlouho soupeřily, protože má významný dopad na místní ekonomiku. Politici Alabamy i Colorada shodně tvrdí, že jejich stát je pro umístění velitelství vhodnější. V Huntsville v Alabamě, kam se velitelství přesune, sídlí armádní centra Redstone Arsenal, Marshallovo vesmírné letové středisko NASA a velitelství armády pro vesmírnou a raketovou obranu.
Trump řekl, že zájem mělo pět států a že Alabama o vítězství bojovala nejvíc. Colorado prezidentovi vadí i kvůli korespondenčním volbám, které by rád zakázal, protože je považuje za způsob, jak volbami manipulovat. V minulých volbách tam zvítězila demokratická kandidátka Kamala Harrisová.
Šéf Bílého domu si během projevu pochvaloval bezpečí, které podle něj nastalo v ulicích metropole poté, co do nich vyslal Národní gardu. Tu vyšle i do Chicaga, oznámil. Zatím neupřesnil kdy, lidé jej prý však o to „prosí, protože se bojí chodit ven“. Soud přitom v úterý rozhodl, že nasazení gardy v Kalifornii bylo nezákonné.
Mimo jiné se vyjádřil i ke clům zavedeným vůči Indii nebo Evropské unii. Všechny státy z nich podle Trumpa „mají velkou radost“.
Ministerstvo války?
Před oznámeným projevem se spekulovalo, že Trump také změní název ministerstva obrany. Hlava státu totiž už dříve mluvila o tom, že by se mělo jmenovat ministerstvo války, nikoliv obrany. „Takový byl ten název v době, kdy jsme vyhráli první světovou válku, vyhráli jsme druhou světovou válku, vyhráli jsme všechno,“ řekl například 25. srpna.
„‚Obrana‘ je defenzivní. Chceme být defenzivní, ale chceme být také ofenzivní. Musíme být. Prostě mi to znělo lépe,“ dodal s tím, že si je jistý, že jeho plán určitě schválí i zákonodárci. O možnosti, že se jeho ministerstvo přejmenuje, se podle agentury AFP minulý týden zmínil i šéf resortu Pete Hegseth.
Ten řekl, že nejde jen o slova. „Jde o válečný étos. Nechceme válku, nevyhledáváme ji. Jste prezident míru,“ řekl Trumpovi, jenž usiluje o Nobelovu míru a prohlašuje, že v posledních týdnech ukončil nejméně šest válek. Během projevu však žádné změny v souvislosti s resortem obrany nezazněly.
Úterní vystoupení v Oválné pracovně bylo první od chvíle, kdy Trump „zmizel“. Naposledy se totiž před kamery postavil minulý týden ve středu a další program neměl. Lidé tak začali spekulovat o jeho horšícím se zdraví. Prezident se nicméně o víkendu objevil na golfu a na své síti Truth Social napsal, že se nikdy necítil lépe.
K čerstvým spekulacím na sítích, že už umřel, Trump v úterý řekl, že je to „šílené“. „Proto už média nemají kredibilitu,“ prohlásil, přestože se tyto konspirační teorie rozšířily především na sociálních sítích. Opět zmínil Bidena, který podle něj „celé měsíce nedělal nic“. „Já jsem byl o víkendu ve skutečnosti velmi aktivní,“ řekl také.