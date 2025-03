Podle 22. dodatku ústavy Spojených států ratifikovaného v roce 1951 mohou američtí prezidenti zastávat pouze dvě čtyřletá funkční období, ať už jdou po sobě, či nikoliv. Trump od ledna vykonává druhý prezidentský mandát, předtím zastával funkci hlavy státu v letech 2017 až 2021.

„Nežertuji,“ odpověděl Trump v rozhovoru se stanicí NBC News na dotaz, zda se bude snažit ucházet o třetí funkční období. „Existují způsoby, jak to udělat,“ dodal s tím, že hodně lidí ho žádá, aby o třetí období v Bílém domě usiloval.

Jeden z možných scénářů je podle něj ten, kdy by současný viceprezident J. D. Vance kandidoval na prezidenta a pak tuto funkci přenechal Trumpovi. Další metody vedoucí k jeho setrvání v Bílém domě i po roce 2029 odmítl komentovat.

Změna americké ústavy, která by zrušila omezení dvou funkčních období, by byla nesmírně obtížná a vyžadovala by buď dvě třetiny hlasů Kongresu, nebo dvě třetiny států, které by souhlasily se svoláním ústavního konventu, který by změny navrhl. Oba způsoby by pak vyžadovaly ratifikaci třemi čtvrtinami států.