Milost se blíží, vyhlížejí Trumpa výtržníci z Kapitolu. Experti před tím varují

„Doufám, že mé dítě dostane milost. Věřím slovu Donalda Trumpa – ví, kdo byli a jsou jeho příznivci,“ říká Zunny Tarriová. Její syn Enrique Tarrio, lídr krajně pravicového hnutí Proud Boys (Hrdí hoši), si v souvislosti s útokem na Kapitol odpykává 22 let vězení za spiknutí.

Tarriová nemá pochyb o tom, že zvolený prezident splní to, co během své kampaně sliboval: svobodu pro mnoho odsouzených za zločiny, jež spáchali 6. ledna 2021. „Pokud bude můj syn propuštěn, věřím, že má společnosti co nabídnout,“ uvedla Tarriová podle listu The Times.

Také pro další příbuzné výtržníků je čtvrté výročí povstání časem naděje, že jejich blízcí by mohli být už za pár týdnů doma. Trump uvedl, že milosti chce rozdávat hned první den v úřadu, kterého se ujme 20. ledna.

Trump před čtyřmi lety v prezidentských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem, svou porážku však neuznal a začal šířit lži o tom, že Biden zvítězil jen díky podvodům. Vytvářel také tlak na činitele některých amerických států ve snaze zvrátit výsledek hlasování.

Vše vyvrcholilo bezprecedentním útokem Trumpových příznivců na budovu Kongresu, při němž přišli o život čtyři lidé a několik set jich utrpělo zranění.

Policie v souvislosti s útokem obvinila 1400 lidí. Tribunál odsoudil 950 z nich, přes 600 k vězeňským trestům. Záměr je omilostnit v případě svého vítězství avizoval Trump před listopadovými prezidentskými volbami opakovaně.

„Jsou to vlastenci a političtí vězni,“ tvrdil. Tuto rétoriku ale postupně mírnil.„Pokud se nedopustili násilí, myslím, že už byli potrestáni dost,“ řekl v prosinci. Trumpův tým uvedl, že rozhodnutí budou přijímána „případ od případu“.

Výtržníci „sedí“ společně

Podle Tarriové by měl její syn patřit mezi vyvolené. Nepokojů před Kapitolem se sice osobně nezúčastnil, ale podle obžaloby působil jako velitel, který své stoupence organizoval. Tarriův trest je nejdelší ze všech. O čtyři léta méně dostal Stewart Rhodes, šéf krajně pravicového hnutí Oath Keepers.

Policisté, kteří bránili Kapitol, jsou z možného udělení milostí rozhořčeni. Na 140 z nich utrpělo zranění, když se dav snažili zastavit. Jeden strážník přišel o život.

„Nemůžete být pro právní stát, když omilostníte lidi, kteří zradili důvěru, zranili policisty a vyplenili Kapitol,“ řekl stanici Euronews policejní seržant Aquilino Gonell, jenž odešel do důchodu kvůli zranění v boji s výtržníky.

Také odborníci na boj proti extremismu se masového propouštění obávají s tím, že podpoří další politické násilí.

„Extremistické aktivity se už do jisté míry normalizovaly, protože Trump tvrdí, že jde o vlastence pronásledované justičním systémem. Jakékoli omilostnění by extremisty ještě více posílilo,“ varovala analytička Wendy Viaová.

„Pokud Trump zaujme selektivní přístup, je to jedna věc, ale pokud odpustí všem, kteří se podíleli na útoku, myslím, že by to podkopalo nejen respekt k ústavě, ale i k právu a pořádku,“ řekl někdejší ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) a exministr obrany Leon Panetta.

Časopis New York upozornil na skutečnost, že několik desítek vězňů odsouzených za provinění ze 6. ledna se nachází ve stejném bloku věznice ve Washingtonu. Skupina tam tvoří asi polovinu vězňů. Oddělení řídí jako gang a věznici opouštějí radikalizovanější než kdykoliv předtím, zhodnotil magazín.

Trump v „křídle vlastenců“ platí za hrdinu. Když loni 13. července čelil atentátu na shromáždění v Pensylvánii, v bloku zavládla hysterie. „Milujeme Trumpa a to, za čím si stojí, ale spousta lidí tu má na krku pořádný trest. Myslím, že v tu chvíli se báli, že přišli o možnost dostat se dřív ven,“ popsal čtyřiatřicetiletý Dominic Box, který za účast na nepokojích dostal čtrnáct let.

„Úředníci mohli vězně zařadit do programů pro extremisty, mohli je rozdělit a přimět je, aby se pokusili o nápravu. A místo toho je ubytovali společně pod jednou střechou,“ uvedl specialista na deradikalizaci Brad Galloway.