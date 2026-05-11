Příměří s Íránem je před zhroucením, naznačil Trump. Návrh protistrany odmítl

  18:29aktualizováno  18:42
Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že příměří s Íránem je těsně před zhroucením. Děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval ústupky v klíčové otázce íránského jaderného programu.
Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele Dream City Church v Phoenixu. (17. dubna 2026) | foto: AP

Na otázku, zda příměří s Íránem stále platí, Trump odpověděl, že je „neuvěřitelně oslabené“ a „na přístrojích“. „Po přečtení toho odpadu, který nám poslali, bych ho označil za nejslabší v současnosti,“ řekl na nesouvisejícím briefingu v Oválné pracovně. „Ani jsem to nedočetl,“ dodal.

Prezident už v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí v pondělí naopak uvedl, že íránský návrh je legitimní a velkorysý, zatímco Spojené státy kladly přehnané a jednostranné požadavky. Teherán podle mluvčího žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily.

Íránští provládní demonstranti v Teheránu pálí americké a izraelské vlajky po oznámení dvoutýdenního příměří ve válce se Spojenými státy a Izraelem. (8. dubna 2026)
Kouř stoupá po několika izraelských leteckých útocích v Bejrútu v Libanonu. (8. dubna 2026)
Lodě a čluny v Hormuzském průlivu u pobřeží ománského guvernorátu Musandam (8. dubna 2026)
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly zničily před jeho odletem z předsunuté základny v Íránu. (5. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
Íránský návrh je odpovědí na návrh americký, který je jednostránkovým memorandem o porozumění zahrnujícím čtrnáct bodů. Spojené státy podle deníku The Guardian mimo jiné žádaly, aby se Írán zavázal, že po dobu dvaceti let nebude obohacovat uran. Dále požadovaly převoz veškerých íránských zásob vysoce obohaceného uranu do zahraničí a demontáž íránských jaderných zařízení.

Teherán podle deníku The Wall Street Journal nabídl moratorium na obohacování uranu po dobu kratší než dvacet let, převoz jen části zásob obohaceného uranu a zředění zbylé části a zcela odmítl demontáž jaderných zařízení. USA tvrdí, že se snaží Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, zatímco Teherán dlouhodobě opakuje, že o takovou zbraň neusiluje.

