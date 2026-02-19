Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Spojené státy v oblasti Blízkého východu v posledních dnech výrazně navýšily svou vojenskou a leteckou sílu a Trump opakovaně pohrozil Íránu vojenským úderem, pokud se nevzdá svých jaderných ambicí i obohacování uranu. Írán tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně k mírovým účelům.
„Vedeme dobré rozhovory. V průběhu let se ukázalo, že s Íránem není snadné uzavřít smysluplnou dohodu. Musíme uzavřít smysluplnou dohodu, jinak se stanou špatné věci,“ řekl Trump v úvodním projevu na zasedání Rady míru. „Možná budeme muset jít o kus dál, možná ne, možná dohodu uzavřeme. To se pravděpodobně dozvíte během příštích deseti dnů,“ dodal.
V úterý se v Ženevě uskutečnily nepřímé rozhovory Trumpových vyslanců Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera s íránskou delegací vedenou ministrem zahraničí Abbásem Arakčím. Ten po zhruba tříhodinovém jednání uvedl, že USA a Írán dosáhly shody na hlavních principech, které by mohly otevřít cestu k případné dohodě, což však neznamená, že dohoda bude hotova brzy. Íránští zástupci během rozhovorů přistoupili na to, že předloží písemný návrh, jak řešit obavy Spojených států, řekl agentuře Reuters vysoce postavený americký činitel.
Čtvrteční první zasedání Rady míru, kterou Trump založil, se má zabývat zejména urovnáním situace v Pásmu Gazy, kde od října platí křehké příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Zasedání se účastní například izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, maďarský premiér Viktor Orbán, albánský premiér Edi Rama nebo turecký ministr zahraničí Hakan Fidan.
Miliardy na Gazu
Rada míru si dává za úkol řešení mezinárodních konfliktů a obnovu Pásma Gazy. Spojené státy na ni dají deset miliard dolarů (přibližně 206 miliard korun), oznámil Trump. Lídři některých dalších členských států přispěli do balíku pomoci pro Pásmo Gazy více než sedmi miliardami dolarů (přibližně 144 miliard korun).
Podle prezidenta USA zatím darovaly peníze Kazachstán, Ázerbájdžán, Spojené arabské emiráty, Maroko, Bahrajn, Saudská Arábie, Uzbekistán a Kuvajt. Trump doplnil, že očekává příspěvky také od dalších zemí.
Trump chce v Gaze vybudovat vojenskou základnu pro pět tisíc lidí. Sloužit má vojákům nasazeným v rámci mezinárodních stabilizačních sil (ISF), jejichž vznik vychází z Trumpova plánu pro Pásmo Gazy, na jehož základě vzniklo současné příměří. Plán na výstavbu základny je podle deníku The Guardian součástí smluvních dokumentů Rady míru.
Plány, do nichž novináři nahlédli, počítají s postupnou výstavbou základny, která bude mít rozlohu přibližně 1,4 kilometru čtverečního. Vzniknout má na jihu Pásma a zdroj blízký plánování uvedl, že oblast už navštívila skupina zástupců mezinárodních stavebních společností se zkušenostmi z válečných zón, které se budou o zakázku ucházet.
Základna má být obklopená šestadvaceti obrněnými strážními věžemi, malou střelnicí, bunkry a skladem vojenského vybavení. Celá základna bude obehnána ostnatým drátem. Plány počítají také s výstavbou sítě bunkrů vybavených propracovanými ventilačními systémy, v nichž se vojáci budou moci ukrýt. Není však jasné, kdo je vlastníkem půdy, na níž má základna i další stavby vzniknout. Zástupci Trumpovy administrativy se k plánům odmítli vyjádřit.
Zhotovitel má podle dokumentů nejprve prozkoumat oblast a „identifikovat všechny podzemní dutiny, tunely nebo velké prostory“. Text tím pravděpodobně odkazuje na rozsáhlou síť tunelů, kterou teroristické hnutí Hamás v pásmu vybudovalo. Dokument také nařizuje zastavení prací v případě, že dělníci odhalí lidské pozůstatky či kulturní artefakty. Pod troskami leží asi 10 tisíc těl Palestinců.
Radu míru pověřila zřízením dočasných mezinárodních stabilizačních sil v Gaze rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Podle ní budou mít tyto síly za úkol zajistit bezpečnost hranic Pásma Gazy a udržovat mír v oblasti. The Guardian uvádí, že není jasné, zda jednotky zasáhnou v případě útoku ze strany Izraele či Hamásu. Také není zřejmé, zda se budou podílet na demilitarizaci Hamásu, což je jedna z podmínek další fáze příměří.
ISF má vzniknout jako mnohonárodní vojenská síla složená z jednotek, které přislíbí jednotlivé země. Podle dřívějších zpráv má čítat celkem 20 tisíc vojáků. O zaslání svých jednotek do oblasti před několika dny hovořili zástupci Indonésie, uvažují o nasazení až 8 tisíc vojáků.
Velitel ISF ve čtvrtek oznámil, že se k vyslání vojáků do Mezinárodních stabilizačních sil pro Gazu zavázalo pět zemí: Indonésie, Maroko, Kazachstán, Kosovo a Albánie.