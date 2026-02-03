Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Autor: ,
  18:22aktualizováno  18:22
Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby a převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Neupřesnil, jak by měla jeho strana volby znárodnit. Na podzim jsou však důležité volby do Kongresu a prezidentova vláda v poslední době učinila několik kroků směřujících k větší kontrole hlasování.
Donald Trump (19. ledna 2026)

Donald Trump (19. ledna 2026) | foto: AP

Daniel Bongino působil u newyorské policie a Tajné služby spojených států, v...
Donald Trump na policejní fotografii, kterou pořídil šerif Fultonského okresu....
Americký Kapitol v den inaugurace druhého prezidentského období Donalda Trumpa...
Daniel Bongino působil u newyorské policie a Tajné služby spojených států, v...
16 fotografií

„Republikáni by měli říct: ‚Chceme převzít kontrolu.‘... Republikáni by měli znárodnit volby,“ prohlásil šéf Bílého domu v rozhovoru s bývalým náměstkem ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Danem Bonginem, který se nedávno vrátil ke kariéře podcastera. Trump v dlouhém monologu vyzval k převzetí kontroly nad volebními postupy v patnácti amerických státech. Konkrétně je však nejmenoval.

Deník The New York Times (NYT) prezidentovo vyjádření označil za agresivní rétoriku, která by mohla vyvolat nové obavy ohledně snah jeho administrativy zasahovat do volebních záležitostí. Trump a jeho spojenci opakovaně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že prezidentské volby z roku 2020 byly zmanipulované. Nad Trumpem v nich zvítězil demokrat Joe Biden.

Volby v USA se podle americké ústavy řídí především zákony jednotlivých států. V decentralizovaném procesu hlasování spravují představitelé okresů a obcí v tisících volebních obvodech po celé zemi.

Trump se však dlouhodobě upíná k nepravdivým tvrzením, že demokraté volby ovlivňují podvody a rozsáhlým spiknutím, připomíná NYT. Ve volbách podle prezidenta volí přistěhovalci, kteří v zemi nemají povolení k pobytu, a zvyšují tak počet hlasů pro Demokratickou stranu. Případy, kdy ve volbách volí lidé bez amerického občanství, jsou nesmírně vzácné a už nyní jsou nelegální, uvádějí podle stanice ABC News odborníci.

„Máme státy, které jsou tak prohnilé, a přesto počítají hlasy. Máme státy, které jsem vyhrál, a ukazují, že jsem nevyhrál,“ tvrdil přesto nyní devětasedmdesátiletý politik.

Prezidentova výzva, aby jeho politická strana převzala kontrolu nad mechanismy hlasování, navazuje na řadu kroků americké administrativy, kterými se Trump zřejmě snaží získat větší kontrolu nad volbami. Agenti FBI minulý týden zabavili volební lístky a další záznamy o prezidentských volbách z roku 2020 z volebního střediska v okrese Fulton v Georgii, kde podle Trumpa a jeho spojenců došlo k volebním podvodům. Trump následně telefonoval s FBI agenty, kteří se na razii podíleli, a poděkoval jim, informoval NYT.

„Teď něco uvidíte v Georgii, kde se jim na základě soudního příkazu podařilo získat hlasovací lístky, uvidíte, že z toho vyjdou na povrch nějaké zajímavé věci,“ myslí si Trump.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž od řady států, včetně Minnesoty, požaduje, aby mu předaly své seznamy voličů. Trumpova administrativa se totiž snaží vytvořit národní registr voličů. Prezident v srpnu na sociálních sítích napsal, že chce ukončit korespondenční hlasování a případně i používání hlasovacích přístrojů.

Letos se uskuteční volby do amerického Kongresu. Republikáni se snaží zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a využili většiny k blokování Trumpova programu. Dosud o to republikáni usilovali například snahou překreslit volební obvody v některých státech s cílem nahrávat svým kandidátům.

Vstoupit do diskuse

Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta, pustil se Hřib do Macinky

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně před vyhlášením...

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Americká zpěvačka, baskytaristka a kontrabasistka Esperanza Spalding.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.