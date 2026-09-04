Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump

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  21:24aktualizováno  21:24
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Donald Trump (24. srpna 2026)

Donald Trump (24. srpna 2026) | foto: Reuters

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)
Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)
Donald Trump
Speciální vyslanec USA Steve Witkoff a Jared Kushner přichází na jednání s...
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Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války.

O chystané cestě Witkoffa a Trumpova zetě Kushnera do metropolí válčících zemí dříve informovaly ruská státní tisková agentura TASS či americký zpravodajský server Axios s odvoláním na své zdroje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Kreml věc nekomentoval.

Witkoff a Kushner již několikrát navštívili Moskvu a o jejich cestě do ukrajinské metropole se vyjednávalo několik měsíců. Podle ukrajinských médií se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.

Ukrajinský server Kyiv Independent dnes s odvoláním na zdroj z americké administrativy napsal, že návštěva amerických vyjednavačů je v plánu, ale stále může být zrušena, neboť se začínají obávat o svou bezpečnost.

Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavní město a jeho obyvatele sužují už devátý den v řadě soustavné nálety dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem, které je obtížnější sestřelit.

Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Podle Axiosu se snažil zjistit, zda by šéfové ruských zpravodajských služeb dokázali přesvědčit Putina, aby se vydal cestou diplomacie s cílem ukončit válku.

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