Skleníkové plyny neohrožují zdraví, popírá Trumpova vláda vědecké poznatky

EPA zrušila vládní deklaraci z roku 2009 známou jako „stanovisko o ohrožení“, podle kterého oxid uhličitý, metan a další skleníkové plyny ohrožují zdraví a blaho veřejnosti.
Deklarace vydaná během administrativy tehdejšího prezidenta Baracka Obamy se stala právním základem snah federální vlády o omezení emisí, zejména pokud jde o motorová vozidla.
Šéf EPA Lee Zeldin odstoupení od stanoviska označil za „největší deregulační krok v historii Ameriky“. Opatření umožní odstranění limitů na skleníkové plyny, které podle vědců způsobují vlny veder, sucha, lesní požáry a další extrémní počasí.
NYT: Vítězství fosilního průmyslu
Americký deník New York Times legislativní změnu označil za „knockout“, který malá konzervativní skupina zasadila ochráncům přírody v mnohaletém boji za ochranu klimatu. Deník zároveň napsal, že jde o vítězství zájmových skupin z ropného, plynárenského a uhelného průmyslu, jejichž cílem je zabránit tomu, aby země přešla od fosilních paliv k solární, větrné a další neprodukující znečištění energii.
Trump ve stejný den v Oválné pracovně označil deklaraci z roku 2009 za katastrofickou a uvedl, že „závažně poškodila americký automobilový průmysl a masivně zvýšila ceny pro americké spotřebitele.“
Stávající šéf Bílého domu v minulosti prohlašoval, že změna klimatu je podvod. Spojené státy po jeho návratu do Bílého domu odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu.