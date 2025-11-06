Trump dostal šanci na obrat v kauze s pornoherečkou, soud prověří verdikt

Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem.
Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.
Manhattanská porota loni v květnu shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost. Trump je tak stal prvním bývalým americkým prezidentem odsouzeným v trestním procesu.
Newyorský soudce však letos v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.
Trump v říjnu formálně podal odvolání, ve kterém jeho právníci zdůraznili, že výrok o vině je nutné zrušit, neboť proces ovlivnily vadné důkazy.
Uvedli rovněž, že soudce se sám měl z procesu vyloučit. Odvolací soud nyní nařídil nižšímu soudu, aby prověřil, zda by případ měl posoudit federální soud. Trump po uznání viny usiloval o to, aby se případ přesunul od státního soudu k federálnímu.