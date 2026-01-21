Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Trumpův odlet z USA doprovázely problémy s elektřinou v prezidentském letadle. Stroj se kvůli závadě musel vrátit na marylandskou základnu Andrews nedaleko Washingtonu, kde Trump přestoupil do náhradního letounu.
Americký ministr financí Scott Bessent novinářům řekl, že Trumpův program nabral asi tříhodinové zpoždění. Agentura Reuters s odvoláním na německé zdroje napsala, že prezident se kvůli tomu v Davosu nesejde s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Naopak Trumpův projev, jak uvedl Bloomberg, je stále plánován na 14:30 SEČ. Především evropští státníci jej očekávají s napětím, neboť se předpokládá, že se v něm bude věnovat mimo jiné i Grónsku. Trump chce převzít kontrolu nad tímto arktickým ostrovem, poloautonomní částí Dánského království.
Dánsko i Grónsko to odmítají, na což prezident reagoval uvalením dodatečných desetiprocentních cel na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které Kodaň ve sporu podpořily.