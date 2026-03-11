„Ještě trochu toho a onoho... Kdykoliv budu chtít, aby to skončilo, skončí to,“ řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru s portálem Axios.
„Válka jde skvěle. Jsme daleko napřed oproti plánu. Způsobili jsme více škod, než jsme považovali za možné, a to i za původně předpokládané šestitýdenní období,“ dodal.
Nynější válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelskými údery proti Íránu s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně duchovního vůdce Alího Chameneího.
Trump v posledních dnech opakuje, že většiny cílů už bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Podle představitelů USA a Izraele ale neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve středu prohlásil, že válka bude pokračovat „bez časového limitu a tak dlouho, jak bude nutné, dokud nedosáhneme všech cílů a rozhodujícím způsobem v tomto tažení nezvítězíme“. Izraelští a američtí představitelé podle Axiosu tvrdí, že se připravují na nejméně další dva týdny úderů na Írán.
Ukrajinský prezdent Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že do Perského zálivu dorazili ukrajinští experti na protidronovou obranu. Jeho mluvčí uvedl, že jsou ve Spojených arabských emirátech, Kataru a Saúdské Arábii.