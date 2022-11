USA zvažují, že Ukrajině dodají vysoce moderní drony Gray Eagle. Musejí je však upravit

Média původně uváděla, že USA nechtějí tyto bezpilotní letouny Ukrajině poskytnout, protože se obávají, že by jejich nasazení jednak mohlo ještě více vyostřit válku na Ukrajině, jednak že by mohly padnout i se svou pokročilou a tajnou technologií do ruských rukou.

Američtí odborníci ale nyní zkoumají, zda se na dronech dají provést modifikace, které by umožnily jejich předání Ukrajině, uvedla CNN. Jde o úpravy, jež mají snížit potenciální riziko ztráty tajných technologií.

Pokud se ale taková modifikace nezdaří, je málo pravděpodobné, že se drony v ukrajinském arzenálu ocitnou, podotkla stanice.

Bojový bezpilotní letoun Gray Eagle MQ-1C je schopen vyvinout maximální rychlost 309 kilometrů za hodinu a ve vzduchu vydrží i přes 30 hodin. Může nést až čtyři střely Hellfire. Američané drony v minulosti využívali v Iráku a v Afghánistánu. Dron je dlouhý devět metrů a rozpětí křídel má 17 metrů.

Německo bude opravovat zbraně na Slovensku

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v Bruselu oznámila, že se dohodla se svým slovenským protějškem Jaroslavem Naděm na opravování ukrajinských zbraní na Slovensku. Práce na projektu mohou začít okamžitě, dodala.

Půjde podle ní například o samohybnou houfnici PzH 2000 nebo salvové raketomety, které Berlín dodává Kyjevu.

„Dosáhli jsme dohody, takže můžeme ihned začít pracovat na tom, abychom mohli opravovat zbraně poté, co byly využity v bitvě,“ řekla Lambrechtová novinářům.

Německo kvůli ruské invazi na Ukrajinu po počátečním váhání začalo dodávat Kyjevu těžké zbraně a patří v tomto ohledu k nejaktivnějším zemím EU. Ukrajině již poskytlo řadu tanků, protiletadlových střel a nejnověji také protivzdušný systém Iris-T. Kompenzuje také několika armádám včetně české jejich dodávky zbraní na Ukrajinu.