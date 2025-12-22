Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Lacerdaová se s Epsteinem setkala ve čtrnácti letech. V roce 2002 ji k němu přivedla známá s neurčitou nabídkou výdělku za masáže bohatého muže. Tehdy sdílela jeden pokoj se svou matkou a sestrou a zoufale se snažila finančně pomoci rodině. Nabídka pro ni znamenala naději.
„Dostala jsem se do bodu, kdy jsem byla opravdu zoufalá kvůli penězům,“ vylíčila s tím, že následky pochopila až později.
Podle Lacerdaové nehrál věk dívek v Epsteinově jednání vedlejší roli, ale stál v jeho samotném středu. Vyžadoval, aby mu děvčata ukazovala školní průkazy jako důkaz, že jsou nezletilá. „Řekl mi: ‚Musíš mi začít nosit průkazy. Chci školní průkazy,‘“ řekla listu The Telegraph.
Trval na tom ještě důrazněji poté, co mu přivedla osmnáctiletou dívku. Setkání skončilo ihned. „Jen se na ni podíval a věděl, že jí není čtrnáct, patnáct ani šestnáct. Začal křičet: ‚Vypadni odsud,‘ byl agresivní,“ uvedla Lacerdaová, podle které ji Epstein posléze začal považovat za starou.
V té době ji zároveň nutil, aby sháněla další oběti, což v ní vyvolávalo čím dál větší odpor. „Neměla jste na výběr. Byl neuvěřitelně dotěrný. Pořád chtěl novou tvář, novou dívku,“ uvedla. Nakonec už podle svých slov nedokázala pokračovat, protože ji tlačil k náboru dalších nezletilých.
Epstein podle ní během masáží telefonoval mocným lidem a chlubil se tím, koho má právě u sebe. Často šlo o vysoce postavené politiky či šlechtice.
„Mluvili jsme po telefonu s lidmi, kteří byli opravdu velmi důležití,“ uvedla. Epstein jí údajně dával jasně najevo, že „zná každého a každého vlastní“, čímž posiloval pocit, že mu nikdo nemůže ublížit.
Lacerdaová se později stala svědkyní v případu, který vedl k Epsteinovu obvinění v roce 2019. V obžalobě ji označili jako „nezletilou oběť číslo jedna“. Letos v září se žena rozhodla, že přestane vystupovat anonymně.
Nyní uvedla, že některé o víkendu zveřejněné dokumenty obsahují informace z její výpovědi pro Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Oběti se obávají, že obsah spisů se ututlá
Částečné zveřejnění Epsteinových spisů v ní ale vyvolalo spíš vztek než úlevu. Poté, co ministerstvo spravedlnosti uvolnilo od pátku tisíce stran, z nichž mnohé silně začernilo, Lacerdaová obvinila vládu z organizovaného „zametání pod koberec“, jehož cílem je ochrana mocných mužů.
Podle ní americké úřady zveřejnily dokumenty bez smysluplného obsahu a bez ochoty skutečně odhalit pravdu.
Podobné obavy sdílejí i další přeživší. Liz Steinová řekla stanici BBC, že oběti chtějí úplné zveřejnění důkazů. „Bojíme se pomalého vypouštění neúplných informací bez jakéhokoli kontextu. Takový postup rozmazává rozsah zločinů i síť lidí, kteří Epsteinovi umožňovali jednat,“ míní.
Tyto obavy zesílily poté, co americké úřady krátce po zveřejnění odstranily nejméně šestnáct souborů, včetně fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po kritice pak snímek opět publikovaly.
Ministerstvo spravedlnosti ještě musí zveřejnit velkou část spisu. Zpoždění vysvětlilo tím, že jde o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by ukazovaly na oběti či by ohrozily vyšetřování.
Případ Epsteina poutá značnou pozornost médií, neboť ve spisu figuruje několik známých osobností. Kromě Trumpa, jednoho z jeho předchůdců Billa Clintona a bratra anglického krále Karla III., Andrewa Mountbattena Windsora, zahrnuje seznam i zpěváka kapely Rolling Stones Micka Jaggera nebo popovou ikonu Michaela Jacksona.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.