Jde o život, už chybí benzin. Na Floridu se žene nejsilnější hurikán za sto let

Americký prezident Joe Biden apeloval na obyvatele, kteří se nacházejí na předpovídané trase hurikánu, aby urychleně svá obydlí opustili. Vzkázal jim, že jde o život a že následky hurikánu mohou být katastrofální. Milton by podle něj mohla být jedna z nejsilnějších bouří, jaké Floridu zasáhly za 100 let, informoval americký tisk.

Střed hurikánu podle posledních předpovědí zasáhne v noci na čtvrtek záliv Tampa Bay, tedy oblast, která je domovem více než tří milionů lidí. Mnozí nyní své domovy opouštějí po silnicích nebo letadly, aerolinky United Airlines podle deníku The Washington Post zvýšily počet odletů z Tampy a na některé linky nasazuje větší letadla. K evakuaci vyzvalo obyvatele nejméně devět okresů, nařízení se týkala více než pěti milionů lidí.

„Mohu říct bez jakékoli dramatizace: Jestli v jedné z těch evakuačních zón zůstanete, zemřete,“ řekla v noci na středu starostka Tampy Jane Castorová.

Lidé za této situace nakupovali zásoby potravin, vody a benzinu a opevňovali domy dřevěnými deskami. Podle společnosti GasBuddy, která mapuje ceny pohonných hmot, nemělo ve středu ráno benzín asi 15 procent čerpacích stanic na Floridě, v oblasti Tampy to bylo přes 40 procent, napsal list The New York Times (NYT). U pump i na silnicích se podle médií tvořily kolony.

Raději zůstaneme

Agentura AP upozornila, že několik řidičů čekajících u čerpací stanice nedaleko Tampy ve středu dopoledne uvedlo, že se evakuovat nehodlají. „Myslím, že zůstaneme, prostě to nějak přežijeme,“ řekl Martin Oakes z obce Apollo Beach ležící v zálivu Tampa Bay.

Právě tato místa by mohl podle posledních předpovědí zasáhnout střed hurikánu. Očekává se vítr o rychlosti přes 150 kilometrů v hodině a přílivová vlna vysoká až čtyři metry. Problémy může způsobit i přívalový déšť, a to nejen u pobřeží, ale také ve městě Orlando a jeho okolí.

Milton je jedním z nejsilnějších hurikánů nad Atlantským oceánem od začátku meteorologických záznamů. Během několika hodin na začátku týdne zesílil z tropické bouře na hurikán páté kategorie s maximálním větrem přes 250 kilometrů v hodině. Poté zeslábl na čtvrtou kategorii, ve středu ale opět mírně zesílil.

Na pobřeží podle meteorologů udeří jako hurikán nejméně třetí kategorie. Takto silná bouře záliv Tampa Bay naposledy přímo zasáhla v roce 1921, píše AP. Přílivová vlna vysoká několik metrů by zde mohla napáchat obrovské škody, neboť velká část metropolitní oblasti je těsně nad hladinou oceánu.

Pobřežní komunity západně od Tampy se přitom stále vzpamatovávají z následků hurikánu Helene, který na konci září zdevastoval části několika států. „Jedna ulice za druhou jsou plné trosek a vyhozeného majetku. Všude je poškozený nábytek a skoro nikdo tady není. Všechny tyhle trosky budou za silného větru neskutečně nebezpečné,“ popsala situaci reportérka NYT.

Milton už se v posledních hodinách prohnal severně od mexického Yucatánu, dramatické škody zde ale zřejmě nenapáchal. Guvernér státu Yucatán Joaquín Díaz oznámil, že živel u pobřeží lámal stromy a osvětlení a poničil menší stavby, o žádných obětech ale neinformoval.