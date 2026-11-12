Plavidlo třicet let kotvilo ve Filadelfii předtím, než se přesunulo na Floridu, kde bude sloužit jako útočiště mořských živočichů a atrakce pro potápěče. Na souši má vzniknout muzeum mapující jeho historii.
Luxusní dopravní loď byla spuštěna na vodu v roce 1952 a její éra skončila na konci roku 1969. Tři sta metrů dlouhé plavidlo mohlo pojmout téměř dva tisíce cestujících, které přepravovalo provozní rychlostí až 60 a maximální až 70 kilometrů za hodinu.
Na palubě lodi cestovala přes Atlantik řada známých osobností, včetně hollywoodských hvězd Grace Kellyové a Elizabeth Taylorové, mladého Billa Clintona na cestě na Oxfordskou univerzitu či dalších bývalých amerických prezidentů – Harryho Trumana, Dwighta Eisenhowera a Johna F. Kennedyho.
Loni se parník přesunul z Filadelfie do Alabamy na čištění a přípravné práce před potopením. V pondělí se pak vydal z Alabamy na svou poslední cestu k pobřeží floridského města Destin, kde ve středu klesl ke dnu. Loď potopili bez použití výbušnin při precizně naplánované operaci, která stála 13,5 milionu dolarů (296,5 milionu korun).
Celá akce trvala několik hodin, i když organizátoři původně čekali, že bude u konce do hodiny. Pomalejší potopení bylo zčásti způsobeno tím, že pracovníci naplnili vodou 128 nádrží na palivo a olej na palubě, aby plavidlo dosedlo na mořské dno rovnoměrně. Podle agentury AP to uvedl Nick Tomecek, mluvčí okresu Okaloosa, jenž potopení pomáhal organizovat. „Je to velká loď,“ řekl.
Využití výbušnin k potopení lodi podle něj zakazují federální předpisy na ochranu životního prostředí a regulaci výbušnin.
SS United States měla potrubí, jímž se do nádrží přiváděla mořská voda používaná k chlazení kotlů. Tyto nádrže byly odstraněny, takže po otevření ventilů voda zaplavila trup plavidla. Pracovníci také vyřezali do palub otvory o rozměrech tři na tři metry a odstranili více než 400 okének.