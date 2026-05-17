Představitelé Floridy o zrušení detenčního centra, které jižanský stát od loňského července už stálo miliony dolarů, jednali s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom už minulý týden deník The New York Times (NYT).
Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis rozhovory s federálními představiteli potvrdil. Ačkoli oznámení o uzavření střediska není oficiální, provozovatelé byli na plánovaný vývoj podle NYT již upozorněni.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti došlo podle listu k závěru, že Alligator Alcatraz je neefektivní a příliš drahý. Florida na provoz vynakládá přes milion dolarů denně (20,8 milionu Kč) a zatím neobdržela 608 milionů dolarů (12,6 miliardy Kč) z federálních fondů, o které požádala na přibližně roční provoz.
Zadržení, jejich příbuzní a právníci, stejně jako aktivisté v oblasti imigrace, opakovaně kritizují nehygienické a nelidské podmínky v zařízení. Floridští představitelé to soustavně popírají.
Floridský deník Miami Herald v dubnu informoval, že podmínky ve středisku se od otevření dál zhoršily. Zadržení migranti zmiňují nedostatek jídla někdy zamořeného hmyzem, kalnou vodu v plesnivých kelímcích, odpírání lékařské péče a cely zapáchající močí. Když si stěžují, pracovníci střediska je bijí, používají proti nim pepřový sprej nebo je odvádějí na samotku, píše list s odvoláním na svědectví zadržovaných.
Organizace na ochranu životního prostředí zároveň státní i federální představitele žalují za výstavbu detenčního centra v ekologicky citlivých mokřadech Everglades, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra Miami. „Neustoupíme, dokud Alligator Alcatraz nebude uzavřen a škody způsobené Everglades zcela napraveny,“ uvedla Eve Samplesová, ředitelka organizace Přátelé Everglades.
Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků, krokodýlů amerických a nesytů amerických. Park je také zásadní pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.