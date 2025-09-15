V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu

Úřady zatkly osmapadesátiletého Adeeba Nasira a jednatřicetiletého Adila Ahmeda Nasira. Jsou podezřelí mimo jiné z teroristické hrozby, držení zbraní hromadného ničení a držení výbušných zařízení. Úřady neoznámily motiv jejich činu ani to, zda jsou muži příbuzní.
Typ výbušného zařízení a jeho umístění bylo vyhodnoceno jako vážná hrozba pro veřejnou bezpečnost, což vedlo Federální úřad pro vyšetřování (FBI) k převzetí vyšetřování případu.
FBI prohledala dům ve městě Magna, které leží nedaleko Salt Lake City. Sousední domy byly během prohlídky evakuovány. Agenti nalezli výbušniny a součástky související s výbušninami, střelné zbraně či nelegální omamné látky, napsala agentura AP s odvoláním na soudní záznamy. Úřady uvedly, že také našly nejméně dvě falešné zbraně hromadného ničení.
Fox News, k níž je Fox 13 přidružená, je nejsledovanější kabelová zpravodajská stanice v USA. Mediální magnát Rupert Murdoch ji založil v roce 1996 s cílem oslovit konzervativní diváky. Zavražděný politický aktivista Kirk na Fox News v červenci hostoval jako spolumoderátor víkendové edice pořadu Fox & Friends.
Jednatřicetiletý Kirk, který byl minulou středu zastřelen při vystoupení v univerzitním kampusu v Utahu ve městě Orem, byl vlivným spojencem prezidenta Donalda Trumpa a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.
Kirkova vystoupení v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na sociální síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu The Charlie Kirk Show.