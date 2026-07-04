Evropské velmoci vstupují do hry o Hormuz. To je provokace, reaguje Írán

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  9:47aktualizováno  9:47
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Poškozená záď nákladní lodi jihokorejské společnosti HMM po zásahu dvěma...

Poškozená záď nákladní lodi jihokorejské společnosti HMM po zásahu dvěma neidentifikovanými objekty v Hormuzském průlivu. (10. května 2026) | foto: South Korean Foreign MinistryReuters

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
Kontejnerová loď Ever Lovely (8. listopadu 2016)
Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
Ropný tanker Jorya u ománského pobřeží (25. června 2026)
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Poté, co Írán odmítl mezinárodní námořní misi v Hormuzském průlivu, Francie a Británie spolupracují s Ománem na zajištění bezpečné plavby po této vodní cestě. Země to uvedly ve společném prohlášení.

„Ománský sultanát souhlasil se spoluprací s Francií a Spojeným královstvím s cílem zajistit bezpečnost lodní dopravy ve svých teritoriálních vodách,“ uvedly Paříž a Londýn.

Francouzský prezident Emmanuel Macron už po pondělním setkání s ománským sultánem hovořil o společném úsilí o odminování v Hormuzském průlivu s Ománem a mezinárodními partnery.

Francie oznámila, že upravuje svou námořní přítomnost v regionu. Letadlová loď Charles de Gaulle se vrací do svého domovského přístavu v Toulonu, zatímco francouzské odminovací síly a jejich doprovod zůstávají v pohotovosti, aby mohly spolupracovat s partnery.

Írán následně odmítl mezinárodní účast na odminování v Hormuzském průlivu a obvinil Paříž z „provokací“.

Podle rámcové dohody mezi USA a Íránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Íránu, tvrdí Teherán.

Teherán námořní dopravu v průlivu ochromil během regionální války, kterou zažehly americko-izraelské útoky na Írán 28. února. Írán nyní tvrdí, že za plavbu úžinou zavede poplatky za navigační a jiné služby, což řada zemí označuje za výběr mýtného.

USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění minulý měsíc po ukončení rozhovorů na vysoké úrovni ve švýcarském Bürgenstocku. Otázka Hormuzského průlivu však přesto nadále zůstává sporným bodem a doprava v něm se stále plně neobnovila.

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