Lituji, že jsme koupili americké stíhačky, řekl dánský politik. Varuje spojence

„Jako jeden z těch, kteří v Dánsku rozhodovali o nákupu F-35, toho lituju,“ napsal na sociální síti konzervativní politik Rasmus Jarlov.

Reagoval na zvěsti, že by stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II mohla mít „vypínač“, který by Washingtonu umožnil na dálku vyřadit z provozu stroje nakoupené v zahraničí. Pentagon popírá, že by neviditelné letouny podobnou funkci měly. Dánského poslance tím ale nepřesvědčil.

„Je pochopitelné, že tato slova nemůžeme vzít za bernou minci,“ napsal ve svém komentáři. Dodal, že USA by mohly Dánsku zmařit využití F-35 pouhým zastavením dodávek náhradních dílů. Podobnému dilematu, ale v souvislosti s jinou americkou technikou, čelila Ukrajina, když Washington zemi bránící se ruské agresi dočasně pozastavil vojenskou pomoc.

„Snadno si dovedu představit situaci, kdy USA budou po Dánsku požadovat Grónsko a budou nám vyhrožovat, že když odmítneme, deaktivují naše zbraně a nechají Rusko, aby na nás zaútočilo,“ napsal Jarlov, který je zároveň mluvčím své strany pro záležitosti Grónska.

„Vyhněme se nákupu amerických zbraní“

Jarlov podle portálu Business Insider také obvinil USA, že chtějí „posílit Rusko a oslabit Evropu“.

„Proto je nákup amerických zbraní bezpečnostním rizikem, které nemůžeme podstupovat. V příštích letech nás čekají obrovské investice do protivzdušné obrany, stíhaček, dělostřelectva a dalších zbraní, a pokud je to možné, musíme se americkým zbraním vyhnout,“ řekl. „Vyzývám naše přátele a spojence, aby učinili totéž,“ dodal.

Dánsko v roce 2016 oznámilo, že utratí přibližně tři miliardy dolarů za 27 letounů F-35, které nahradí jeho stárnoucí flotilu letounů F-16. Jarlov v té době působil jako předseda dánského výboru pro obranu. Kodaň zatím obdržela 17 objednaných letadel.

Jarlovovy komentáře přicházejí v době, kdy prezident Trump opakovaně prohlásil, že chce koupit nebo anektovat Grónsko – autonomní území Dánska, které je bohaté na nerostné suroviny a může USA poskytnout strategickou polohu v blízkosti Arktidy.

Představitelé Grónska i Dánska se proti Trumpovým prohlášením opakovaně ohradili s tím, že jejich vlády nemají zájem na tom, aby se území dostalo pod správu nebo vládu USA.