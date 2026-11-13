Hegseth hasí škody. Vojákovi, který ho seřval na hřbitově, dal medaili

Hegseth, jeho manželka a několik vysokých představitelů ministerstva obrany se shromáždili u památníku, aby se tam vyfotografovali. Když se poté někteří z nich začali smát a hlasitě bavit, strážný Thomas Iglesias se zastavil a otočil se k nim. „Všichni návštěvníci musí za všech okolností zachovávat ticho a úctu,“ zvolal směrem k rozjařené skupině.
Hegseth následující den pozval do Pentagonu příslušníky 3. pěšího pluku a Iglesiasovi předal Medaili za zásluhy ve společné službě. Voják ocenění získal za řádné plnění povinností, uvedlo ministerstvo obrany.
Hegseth ho pochválil také na sociální síti X. „Máme rádi vojáky. Máme rádi disciplínu. Dobrá práce, vojáku. Jen tak dál, vlastenci,“ napsal.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell se Iglesiase zastal už po incidentu. Uvedl, že voják všechny „správně a zdvořile upozornil, že mají zachovávat důstojné chování“.
Strážní u Hrobu neznámého vojína mají za úkol dohlížet na důstojnou atmosféru a napomínat návštěvníky, kteří ji narušují.
Nepřetržitou službu u památníku zajišťují příslušníci 3. pěšího pluku, známého také jako Stará garda, od roku 1948. Jde o nejstarší aktivní pěší jednotku armády USA s historií sahající až do roku 1784.
Jejím hlavním posláním je plnění oficiálních ceremoniálních úkolů v okolí hlavního města Washingtonu, včetně pohřbů na Arlingtonském národním hřbitově či doprovodu prezidenta. Kromě reprezentativních funkcí je ale pluk také plně vycvičenou bojovou jednotkou připravenou k obraně americké metropole v případě krizových situací.