Developer Trump opět mění Bílý dům. Kvůli zničené trávě postaví nový heliport

  16:56aktualizováno  16:56
Další zvelebení Bílého domu. Donald Trump se podle amerických médií chystá před svým sídlem ve Washingtonu, D.C. postavit nový heliport. Chce zamezit zničení trávníku před jedním z vchodů, kde dosud helikoptéry přistávají.
Plánovaná přistávací plocha má vyřešit letitý problém s novou generací prezidentských vrtulníků Marine One, informuje deník The Wall Street Journal. Nové stroje VH-92A Patriot, které pro Bílý dům vyrábí divize Sikorsky společnosti Lockheed Martin, jsou totiž mnohem těžší a výkonnější než dosluhující modely nasazované už od dob Geralda Forda.

Jejich výfukové plyny podle úřadů doslova spalují trávník na Jižní louce (South Lawn), a to zejména v letních vedrech. Starším vrtulníkům VH-3D Sea King tento problém nehrozil, neboť se těsně před dosednutím podkládaly malými dřevěnými podložkami.

Nové vrtulníky Patriot tak dosud přímo u Bílého domu s prezidentem nikdy nepřistály. Přestože létají mimo Washington, námořní pěchota je kvůli problému s trávníkem nucena nadále udržovat v provozu prezidentovu starou letku. Tu plánovala vyřadit už letos, nyní s ní ale musí počítat minimálně do roku 2027. O trvalém heliportu se tak podle deníku The Washington Post uvažovalo již několik let.

Výstavba heliportu je jen dalším ze série stavebních projektů Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období. Mezi ty nejznámější patří vydláždění ikonické Růžové zahrady, instalace žulového chodníku, přestavba Oválné pracovny nebo kontroverzní zbourání Východního křídla. To muselo ustoupit obřímu tanečnímu sálu o rozloze přes osm tisíc metrů čtverečních.

