Bylo to za kritiku Bidena. Trump omilostnil kongresmana stíhaného za korupci

Americký prezident Donald Trump ve středu udělil milost texaskému demokratickému kongresmanovi Henrymu Cuellarovi a jeho manželce Imeldě obviněným z úplatkářství a spiknutí. Šéf Bílého domu uvedl, že Cuellarovi byli stíháni kvůli tomu, že kongresman kritizoval imigrační politiku Trumpova předchůdce Joea Bidena. Pro své tvrzení nepředložil důkazy.
Cuellar se podle Trumpa statečně postavil Bidenově politice „otevřených hranic“. Prezident obvinil svého demokratického předchůdce, že se kongresmanovi a jeho ženě chtěl pomstít za to, že „prostě mluvili pravdu“.

Podle agentury AP byl Cuellar jedním z nejhlasitějších demokratických kritiků reakce Bidenovy administrativy na rekordní počet přistěhovalců, kteří v té době překračovali hranici USA s Mexikem.

Federální úřady loni obvinily manželský pár z přijetí úplatku ve výši tisíců dolarů výměnou za to, že kongresman prosazoval zájmy energetické společnosti kontrolované Ázerbájdžánem a banky v Mexiku.

Cuellar se podle úřadů uvolil ovlivnit legislativu tak, aby zvýhodnila Ázerbájdžán, a pronést projev na půdě americké Sněmovny reprezentantů ve prospěch této země. Cuellar tvrdil, že on i jeho žena jsou nevinní. Soud s párem měl začít v dubnu příštího roku.

„Henry, neznám tě, ale dnes můžeš klidně spát. Tvoje noční můra je konečně u konce!“ napsal Trump v příspěvku na síti Truth Social.

Cuellar, který v Kongresu působí více než 20 let, je demokratickým centristou a zastupuje obvod u hranice Texasu s Mexikem. S Demokratickou stranou se v minulosti rozcházel v otázkách migrace či zbraní. Je rovněž jedním z posledních demokratů v Kongresu, kteří jsou odpůrci potratů.

