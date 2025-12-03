Bylo to za kritiku Bidena. Trump omilostnil kongresmana stíhaného za korupci

Cuellar se podle Trumpa statečně postavil Bidenově politice „otevřených hranic“. Prezident obvinil svého demokratického předchůdce, že se kongresmanovi a jeho ženě chtěl pomstít za to, že „prostě mluvili pravdu“.
Podle agentury AP byl Cuellar jedním z nejhlasitějších demokratických kritiků reakce Bidenovy administrativy na rekordní počet přistěhovalců, kteří v té době překračovali hranici USA s Mexikem.
Federální úřady loni obvinily manželský pár z přijetí úplatku ve výši tisíců dolarů výměnou za to, že kongresman prosazoval zájmy energetické společnosti kontrolované Ázerbájdžánem a banky v Mexiku.
Cuellar se podle úřadů uvolil ovlivnit legislativu tak, aby zvýhodnila Ázerbájdžán, a pronést projev na půdě americké Sněmovny reprezentantů ve prospěch této země. Cuellar tvrdil, že on i jeho žena jsou nevinní. Soud s párem měl začít v dubnu příštího roku.
„Henry, neznám tě, ale dnes můžeš klidně spát. Tvoje noční můra je konečně u konce!“ napsal Trump v příspěvku na síti Truth Social.
Cuellar, který v Kongresu působí více než 20 let, je demokratickým centristou a zastupuje obvod u hranice Texasu s Mexikem. S Demokratickou stranou se v minulosti rozcházel v otázkách migrace či zbraní. Je rovněž jedním z posledních demokratů v Kongresu, kteří jsou odpůrci potratů.