USA mají nový plán pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

Autor: ,
  7:37aktualizováno  7:37
Spojené státy usilují o vytvoření nové mezinárodní koalice států, které by se podílely na zajištění znovuotevření Hormuzského průlivu. Ten je podle listu The Wall Street Journal s odvoláním na depeši amerického ministerstva zahraničí zablokován v důsledku napětí mezi USA, Izraelem a Íránem. Klíčovou námořní trasu pro vývoz ropy, plynu a chemických surovin z oblasti Perského zálivu uzavřel Írán v březnu v reakci na útoky USA a Izraele, což vedlo k prudkému růstu cen ropy.
Hormuzský průliv (17. dubna 2026)

Hormuzský průliv (17. dubna 2026) | foto: Reuters

Hormuzský průliv
Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)
Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)
Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. března 2026
Washington v dubnu zahájil námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám.

Americké ministerstvo zahraničí chce podle listu The Wall Street Journal prostřednictvím ambasád působit na řadu zemí, aby se přidaly do nové koalice nazvané Maritime Freedom Construct. Jejími cíli bude vynucování sankcí, sdílení informací a diplomatická koordinace, píše list.

Americký prezident Donald Trump v minulosti prohlásil, že průliv je otevřený, Írán však svými útoky na proplouvající lodě dokázal, že tomu tak není. Trump ve středu hovořil se zástupci ropných firem o tom, že americká blokáda Íránu může trvat i několik měsíců.

Velké evropské země v čele s Francií hovoří o tom, že jsou ochotny přispět k zajištění provozu průlivu, ale až po skončení konfliktu.

