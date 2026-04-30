Washington v dubnu zahájil námořní blokádu Íránu s cílem donutit Teherán k opětovnému otevření průlivu pro lodní dopravu. Írán uvedl, že bude i nadále narušovat lodní dopravu v průlivu, dokud bude vystaven hrozbám.
Americké ministerstvo zahraničí chce podle listu The Wall Street Journal prostřednictvím ambasád působit na řadu zemí, aby se přidaly do nové koalice nazvané Maritime Freedom Construct. Jejími cíli bude vynucování sankcí, sdílení informací a diplomatická koordinace, píše list.
Americký prezident Donald Trump v minulosti prohlásil, že průliv je otevřený, Írán však svými útoky na proplouvající lodě dokázal, že tomu tak není. Trump ve středu hovořil se zástupci ropných firem o tom, že americká blokáda Íránu může trvat i několik měsíců.
Velké evropské země v čele s Francií hovoří o tom, že jsou ochotny přispět k zajištění provozu průlivu, ale až po skončení konfliktu.