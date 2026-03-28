S rozšiřujícími se raziemi a několika smrtelnými potyčkami mezi ICE a americkými obyvateli roste množství těch, kteří se s prosbou o pomoc obrací na komunitní pracovníky. Jednou z iniciativ, která vznikla v reakci na násilí ze strany agentů ICE, je Immigrant Pantry, založená organizací Indivisible Memphis.
Organizace zpočátku v Memphisu zajišťovala jen několik dovozů potravin, léků či hygienických pomůcek. Jakmile však v září loňského roku byla i v tomto městě nasazena Národní garda, zaznamenala masivní nárůst zájmu o její služby. Bylo tudíž nutné rozšířit i tým dobrovolníků. „Zpočátku jsme měli jen desítku řidičů, aktuálně je jich kolem 130,“ uvedla pro deník The Guardian členka organizace Amber Hamptonová.
Podle Hamptonové je složení tamních dobrovolníků velmi rozmanité – od matek v domácnosti, jež pomáhají s rozvozem jídla, až po lékaře a právníky, kteří poskytují specializovanou pomoc. I když jsou všichni z jiného sociálně-kulturního prostředí, spojuje je potřeba pomáhat svým spoluobčanům, kteří se ocitli v tíživé situaci.
8. ledna 2026
„Co když je tu matka s dítětem, které potřebuje léky, protože je nemocné a má horečku? Co když potřebují jídlo, protože nebyli v obchodě a bojí se tam jít?“ říká k situaci další z dobrovolnic, Jessica Millerová. „Už jen ta představa, že jsou lidé kvůli tomu uvězněni ve svých domovech, byla pro nás všechny nepřijatelná,“ dodává. V současnosti rozvoz využívají až dvě stovky domácností, osmdesát procent z nich tvoří podle Hamptonové rodiny s dětmi.
Strach obyvatel a obava vycházet na ulici s sebou nicméně přinášejí přidružené problémy, na které často doplácejí právě děti. Známé jsou případy, kdy rodiče své potomky neposílají do školy, a ohrožují tak nejen jejich vzdělání, ale i integraci mezi vrstevníky.
Problémem je také strava, příkladem za všechny může být případ, kdy matka své malé dítě krmila dva dny jen vodou a cukrem. I z těchto důvodů se dobrovolníci shodují, že vyhrocená situace v USA pomalu ústí v humanitární krizi.