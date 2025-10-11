Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii

Monica Moreta Galarzaová po rutinním imigračním slyšení svého manžela u newyorského soudu na adrese 26 Federal Plaza předpokládala, že její rodina bude moct ještě nějakou dobu zůstat v USA. S úřady totiž spolupracují. Soudkyně navíc po slyšení nařídila jejímu muži, Rubénovi Abelardu Ortiz Lópezovi, aby se v květnu znovu dostavil k soudu. Galarzaová se tak domnívala, že to znamená odklad jeho možné deportace do Ekvádoru.
Místo toho, jakmile s dětmi vyšli ze soudní síně, imigrační úředníci ji při zadržování manžela vytrhli z jeho náruče a srazili k zemi.
„Jeden z nich se na mě vrhl tak agresivně, že jsem se vyděsila, a nakonec mě povalil,“ řekla paní Moreta Galarzaová BBC News Mundo ve španělštině. „Chovali se k nám jako ke zvířatům.“
Incident, který se od té doby stal virálním, vedl k dočasnému pozastavení činnosti jednoho imigračního agenta. Nejde však o ojedinělý případ. Reportéři BBC uvádějí, že byli u soudu svědky podobných incidentů.
Při zásahu ICE byl zraněn novinář
Před dvěma týdny obletělo svět video, na němž se agenti ICE násilně snaží vystrčit z výtahu zástupce médií. Agenti srazili k zemi jednoho z přítomných fotografů, který následně kvůli úrazu hlavy skončil v nemocnici.
„Nic takového se novinářům ještě nestalo,“ řekla BBC Olga Fedorovová, druhá fotoreportérka, která při zásahu rovněž upadla. Fedorovová z budovy pravidelně reportuje a uvedla, že před incidentem „jsme byli schopni v 99 % případů spolupracovat s federálními agenty v jejich blízkosti bez jakýchkoli incidentů“.
Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti DHS Tricia McLaughlin v prohlášení pro BBC uvedla, že policisté prováděli zatýkání, když se na ně „vyrojili zástupci tisku, což mařilo operaci“.
Z rutinního slyšení rovnou na deportaci
Právníci již dříve upozorňovali, že činnost ICE uvnitř budovy soudu vytváří napjatou a vyhrocenou atmosféru. „Upřímně bych to shrnula jako prostě traumatické,“ řekla Allison Cutlerová, právnička z organizace New York Legal Assistance Group (NYLAG), která pracuje na adrese 26 Federal Plaza.
„Je to traumatické pro klienty, kterým sloužíme, pro rodiny, které se rozpadají.“ Přestože mnoho zadržení na Federal Plaza 26 probíhá rychle a nenásilně, reportéři i právníci byli v posledních týdnech svědky několika násilných zásahů.
Koncem srpna sledovala BBC, jak tucet policistů čekajících před soudní budovou zaútočil na muže, dvě ženy a malého chlapce. Muže rychle zadrželi, a následně došlo ke rvačce, během níž se skupina snažila zůstat pohromadě.
Plačící ženu, která se držela zadrženého muže, odtrhl federální policista – zřejmě tentýž, který odtáhl Moretu Galarzaovou od jejího manžela – zatímco muže odváděli pryč.
Soudce poté uzavřel soudní síň, a BBC tak nemohla ověřit podrobnosti případu. DHS neposkytlo informace o současném stavu muže, ale uvedlo, že agentura „bere svou odpovědnost za ochranu dětí vážně“. Dodalo také, že ICE dává rodičům možnost svěřit děti jiné osobě.
Chaotické střety s vládními úředníky se letos v budově na dolním Manhattanu odehrály už několikrát, protože imigrační soudy se staly klíčovými místy. Agenti ICE totiž vědí, že lidé s migračním původem soudy navštěvovat musejí. Před úřady proto na ně čekají, zadržují je a následně vydávají k masové deportaci.
Jde o zločince, říká úřad. Většina má čistý rejstřík
Polovina z 3 320 imigrantů, které ICE zadržela v oblasti New Yorku mezi Trumpovou inaugurací a koncem července, byla zatčena v budově Federal Plaza 26, vyplývá z údajů získaných organizací Deportation Data Project. Čísla naznačují, že imigrační soudy a kanceláře v budově jsou hlavním motorem deportačních plánů administrativy v největším americkém městě.
Podle údajů z projektu Deportation Data Project nebyly zhruba tři čtvrtiny lidí zatčených na Federal Plaza 26 od Trumpovy inaugurace v minulosti odsouzeny za trestný čin ani proti nim nebylo vzneseno trestní obvinění.
Policisté navíc běžně podrobují zadržené výslechu, aniž by jim dali možnost promluvit si s právníky. „Nic takového jsme ještě neviděli,“ řekl Benjamin Remy, právník NYLAG, který tráví několik dní v týdnu prací s imigranty ve Federal Plaza. Mnoho imigrantů se už k soudu nedostavuje, řekl, a to ani lidé s čistým trestním rejstříkem.
Lidé, kteří nejsou občany USA a nemají víza nebo podobné dokumenty, byly vždy vyhoštěny, uvedla Triciah Claxtonová, vrchní právnička organizace Safe Passage, která se zaměřuje na práva imigrantů a nezletilých.
„Dříve se úsilí soustředilo na ty, kteří mohli mít kriminální minulost nebo byli dříve zatčeni,“ řekla paní Claxtonová, jejíž klienti se většinou zdánlivě virtuálně vyhýbají zadržení.
Právní experti tvrdí, že se jedná o zneužití soudního systému a staví imigranty do nelehké situace. Pokud se dostaví k soudnímu jednání, jak jim je nařízeno, mohou být zatčeni. Pokud však soudní jednání vynechají, soudce by mohl automaticky nařídit jejich deportaci.
„Operace DHS v oblasti vymáhání práva jsou vysoce cílené a policisté provádějí náležitou péči. Víme, na koho se zaměřujeme, předem,“ uvedl úředník agentury v prohlášení pro BBC.
V případě Rubéna Abelarda Ortize Lópeze, jehož manželka, paní Moreta Galarza, byla sražena k zemi, vláda tvrdí, že se jednalo o násilného zločince a že jeho zatčení u soudu bylo oprávněné.
Ortiz López vstoupil do země nelegálně 20. března 2024 a byl hledán poté, co byl 18. června zatčen za „napadení a trestné činy spojené s ucpáním dýchacích cest nebo krevního oběhu“.
„Prezident Trump a ministryně (vnitřní bezpečnosti Kristi) Noemová nedovolí, aby zločinní ilegální imigranti terorizovali americké občany,“ dodává se v prohlášení.
„Pokud přijedete do naší země nelegálně a porušíte naše zákony, zatkneme vás a už se nikdy nevrátíte.“
Ale Moretě Galarze incident u soudu připomněl nespravedlnosti, před kterými podle jejích slov uprchla do své rodné země Ekvádoru. „Ve své zemi jsem hodně trpěla. Neměla jsem žádnou ochranu a úřadům to bylo jedno,“ řekla BBC News Mundo. Dodává, že si nikdy nemyslela, že se jí v USA stane něco podobného. „Je to velmi ošklivé. Teď si připadám bezcenná.“