Podle dvou zdrojů stanice CNN je zachráněný člen posádky naživu, v rukou amerických sil a dostává lékařskou péči. O druhém členovi se zatím nic neví. Íránské úřady za informace vedoucí k jeho dopadení vypsaly odměnu.
Deník New York Times s odkazem na dva americké zdroje v pátek večer informoval, že v Perském zálivu se zřítil druhý letoun. Jeho pilot byl zachráněn. Americký jednomístný vojenský letoun A-10 označovaný jako Warthog se podle deníku zřítil nedaleko Hormuzského průlivu zhruba ve stejnou dobu, kdy byl nad Íránem sestřelen stroj F-15E.
Příčinu ani místo zřícení stroje A-10 zdroje NYT blíže neupřesnily. Íránská státní média ale uvádí, že stroj sestřelila íránská protivzdušná obrana v jižních vodách nedaleko Hormuzského průlivu. Americký prezident Donald Trump podle zpravodajské stanice NBC News tvrdí, že sestřelení letounů USA nebude mít vliv na jednání s Íránem.
Írán od rána tvrdil, že se mu podařilo zničit letoun poslední generace F-35. Zdroje deníku The New York Times (NYT) a stanice CBS News však tvrdí, že nad Íránem byl sestřelen starší a méně pokročilý letoun F-15E. Analýzy fotografií údajných trosek letounu, které zveřejnily stanic CNN a BBC, rovněž poukazují na F-15E.
Stanice CBS News citovala mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou, podle které byl prezident Donald Trump o situaci informován.
Na záchranu posádky zahájila americká armáda podle médií pátrací a záchranou akci. Vlastní hledání posádky spustily podle íránských oficiálních médií i íránské složky. Místní kanál íránské státní televize v provincii Bojerahmad a Kohgílúje dnes vyzval obyvatele, aby se snažili posádku zničeného amerického letounu zadržet nebo zastřelit. „Pokud dopadnete nepřátelského pilota či piloty naživu a předáte je policii, dostanete hodnotnou odměnu,“ uvedla podle agentury AP televize v této provincii na jihozápadě Íránu.
Páteční sestřelení je první známou ztrátou bojového letounu nad íránským územím od začátku války. V polovině března americká armáda uvedla, že letoun F-35, který se účastnil bojové mise nad Íránem, musel nouzově přistát. Tehdy se však pilot dostal do bezpečí. Íránské revoluční gardy tvrdily, že se podařilo zasáhnout a vážně poškodit letoun.
Na počátku března sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana omylem tři americké stroje F-15, všech šest letců se bezpečně katapultovalo a neutrpěli zranění. Zemřelo naopak všech šest členů posádky tankovacího stroje KC-135, který se 12. března zřítil v severním Iráku.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích.
20. března 2026
Útok na kuvajtskou ropnou rafinerii
Íránské bezpilotní letouny v pátek zaútočily na kuvajtskou ropnou rafinérii Mína al-Ahmadí, kde vypuklo několik požárů. Žádní zranění nejsou hlášeni, napsala agentura AP. Státní společnost Kuwait Petroleum uvedla, že hasiči se nyní snaží oheň dostat pod kontrolu.
Kuvajt provozuje tři ropné rafinérie. Mína al-Ahmadí, která leží na břehu Perského zálivu na jihovýchodě země, se za války stala terčem útoků již několikrát.
Rafinerie jsou pro kuvajtskou produkci ropy klíčové, protože bez nich by ropné vrty musely být uzavřeny. Transport ropných produktů z Perského zálivu k zákazníkům je nyní omezen kvůli faktické íránské blokádě klíčového Hormuzského průlivu.
Opětovné zprovoznění rafinerií je z bezpečnostních důvodů velmi časově náročné a vrty by zůstaly z velké části neaktivní, dokud by rafinerie nebyly znovu v provozu, píše AP.