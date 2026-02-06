Chystá se setkání zástupců Washingtonu a Teheránu. Řešit budou íránský jaderný program

  7:53aktualizováno  7:53
Zástupci Spojených států a Íránu v pátek v Ománu zasednou ke společnému jednání o íránském jaderném programu, která již před samotným zahájením provázely spory o agendě. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí před setkáním uvedl, že jeho strana jde do jednání s vědomím loňských událostí. Od USA očekává rovný přístup a hodlá hájit své zájmy.
Íránský jaderný provoz Natanz na archivním snímku z roku 2005

Íránský jaderný provoz Natanz na archivním snímku z roku 2005 | foto: Reuters

Íránský ministr zahraničních věcí Abbás Arakčí na jednání v Kremlu (23. června...
Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff poslouchá projev...
Satelitní snímek ukazuje hlínu nad podzemním objektem zařízení na obohacování...
Satelitní snímek zachycuje kráter nad podzemním objektem zařízení na...
USA, které reprezentuje vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, chtějí na rozdíl od Teheránu hovořit i o íránských balistických střelách a krvavém potlačování tamních demonstrací.

Dosáhnout posunu v době, kdy na Blízkém východě hrozí při Trumpově tlaku na Írán další válka, tak bude velmi složité, napsala agentura Reuters.

„Rovné postavení, vzájemný respekt a společné zájmy nejsou jen fráze - jsou a musí být pilíři udržitelné dohody,“ napsal dnes Arakčí na síti X.

Zdůraznil, že Írán má na paměti loňské události, kdy se americké letectvo v červnu připojilo k izraelskému bombardování íránských jaderných zařízení.

Jednání přichází v čase zvýšeného napětí, kdy USA posilují síly na Blízkém východě a regionální aktéři se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnohých mohla eskalovat do širší války.

Teherán v týdnu hovořil o tom, že chce rozhovory věnovat svému jadernému programu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naproti tomu ve středu uváděl, že USA se chtějí bavit i o balistických raketách, íránské podpoře militantních hnutí v oblasti a „zacházení s vlastními obyvateli“.

