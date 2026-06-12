Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek sdělil, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno už o víkendu, a to za účasti viceprezidenta J.D. Vance.
Stejně jako Bloomberg o Ženevě jako místu podpisu psal i portál Axios, podle kterého ve čtvrtek do Evropy odletěly čtyři vojenské transportní letouny C-17 převážející vybavení pro možnou cestu viceprezidenta na podpisový ceremoniál.
Podle Fars a Núr News však íránská strana ještě nedokončila posuzování a schvalování textu memoranda, a proto jsou informace o podpisu nepravdivé. Íránský ministr zahraničí Arakčí v pátek odpoledne potvrdil, že dohoda s USA není dojednaná, ale její uzavření „nikdy nebylo blíže“. Média vyzval, aby nešířila spekulace o jejím obsahu před dokončením dokumentu.
Pákistánský premiér Šarif napsal, že se povedlo dosáhnout konečné podoby textu americko-íránské dohody a mír je na dosah. „I když odhlédneme od veškerého hluku, můžeme potvrdit, že bylo dosaženo konečného, dohodnutého textu mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků,“ uvedl Šarif s poukazem na údajnou „neustálou dezinformační kampaň vedenou těmi, kteří chtějí mírovou dohodu sabotovat“. „Mír nebyl nikdy tak blízko jako nyní,“ je přesvědčen pákistánský ministerský předseda.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek prohlásil, že on a americký prezident Trump „se zcela shodují“ na tom, že Írán nesmí získat jaderné zbraně. Izrael se Spojenými státy zahájil na konci února údery na Írán. Ve čtvrtek večer kancelář izraelského premiéra uvedla, že Izrael není součástí připravované dohody. Od Trumpa očekává závazky týkající se íránského vysoce obohaceného uranu či jaderného programu.
Axios některé body memoranda s odvoláním na své zdroje zveřejnil. Text podle něj schválilo íránské vedení, nicméně pravděpodobně nikoliv přímo nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí. Íránská agentura Mehr současně zveřejnila svou verzi čtrnácti bodů memoranda, a to s odvoláním na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu.
Nejmenovaný představitel americké vlády médiím řekl, že Írán souhlasil v dohodě s pěti body a sice se zničením a odstraněním svého vysoce obohaceného uranu, s ukončením svého jaderného programu, s obnovou provozu v Hormuzském průlivu, se zastavením financování „teroristických skupin“ v zahraničí a s tím, že bude dostávat zmrazené finance až po naplnění cílů. Některé body, například předání obohaceného uranu či úplné zastavení jaderného programu, Írán dříve odmítal.