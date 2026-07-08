Trump hrozí Teheránu dalšími útoky. Íránské vedení označil za „choré šmejdy“

„Velmi tvrdě jsme je zasáhli v úterý v noci. Nejspíš je znovu zasáhneme dnes v noci,“ řekl Trump s tím, že Írán varuje. Prezident také pohrozil útoky na íránskou civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny a odsolovací zařízení, obnovením blokády Hormuzského průlivu a zabráním íránského ostrova Charg.
Na otázku, zda konec příměří znamená obnovení otevřené války, Trump neodpověděl přímo, ale obvinil Írán z každodenního porušování příměří a řekl, že íránské vedení, které označil za „choré šmejdy“, jen lže a podvádí.
„Podle naší dohody nikdy nevyrobí jadernou zbraň, ale nevím, jestli k té dohodě vůbec dojde. Možná to prostě uděláme i bez dohody, protože víte co? Je to jednodušší,“ řekl prezident USA.
V případě nových úderů Teherán v odvetě uzavře Hormuzský průliv a zaútočí na dvojnásobný počet cílů, proti kterým vojensky zasáhnou Spojené státy. S odvoláním na nejmenovaný zdroj to uvedla státní íránská televize Press TV.
Írán námořní dopravu v Hormuzském průlivu, jímž se v minulosti přepravovalo přibližně 20 procent ropy a plynu obchodovaných na světovém trhu, ochromil právě během války. V červnu Washington a Teherán podepsaly memorandum o porozumění, jímž stvrdily křehké příměří. Poté se počet plavidel proplouvajících průlivem navýšil, předválečného denního průměru však nedosáhl.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který skončí 9. července. Po pohřbu měla jednání pokračovat.
Spojené státy však v úterý podnikly údery na Írán a označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu. Írán naopak obvinil USA ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody a ve středu vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, země Perského zálivu hostící americké vojenské základny.
Při nočních amerických úderech na jih Íránu zahynulo v přístavních městech Bandar Abbás a Búšehr osm příslušníků íránských vzdušných a námořních sil, napsala ve středu státní agentura IRNA. Americká armáda upřesnila, že zasáhla přes 80 cílů, včetně systémů protivzdušné obrany nebo člunů využívaných íránskými revolučními gardami.