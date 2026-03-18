Z výroků amerického prezidenta z posledních týdnů není úplně jasné, jak si NATO v jeho očích stojí. V jeden moment už ho nepotřebuje, ale když mu teče do bot, je tím prvním, na koho se obrátí o pomoc.
Před svými voliči se Trumpovi dosud vždy podařilo ze všeho vybruslit a přesvědčit je o geniálnosti svého jednání. Mimo MAGA svět už to tak slavné není.
Vyhráli Američané válku v Íránu? Nebo ještě není vyhráno? A potřebují pomoc NATO, nebo ne? Trump je schopen ve svých příspěvcích na Truth Social říkat pokaždé něco úplně jiného, a to i s odstupem pouhých několika hodin.
Trik nevyšel a výsledný nepořádek na Blízkém východě uklidí někdo jiný, zatímco izraelský premiér dopije kávu, míní tato karikatura.
I podle tohoto obrázku se americký prezident k Alianci chová jako k úklidové službě.
Mezitím se jako kovboj vší silou drží na čím dál divočejším „ropném“ býkovi.
Nevrážej kudlu do zad lidem, které ještě budeš potřebovat, radí Trumpovi tato karikatura. V jeho případě to platí nejen o jednotlivcích, ale celých státech.
Přijde někdo na pomoc, než se loď potopí na dno Hormuzského průlivu?
Sebevědomé, pro někoho až nabubřelé vystupování Donalda Trumpa v jakékoliv situaci zobrazuje zase tento obrázek.
Někteří se strefují i do faktu, že Spojené státy útok na Írán neiniciovaly, naopak se k němu prý „nechaly přemluvit“ Izraelem. Trump se tak podle tohoto kreslíře stal zbraní Benjamina „Bibiho“ Netanjahua.
...Amerika už má přitom dost svých problémů, připomíná další kreslená glosa s odkazem na Trumpovy úvahy o svržení režimu na Kubě.
Spojené státy od jejich spojenců odděluje celý oceán. A jediný dostupný most spálil sám Trump.
Svou škodolibou chvilku si podle této AI produkce užil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Trumpovi na žádost o pomoc odpověděl: „Je mi líto, Donalde, ale teď na to nemáš karty, nejsi v dobré pozici.“ Vrátil mu tak ponížení ze své nevydařené návštěvy Bílého domu.
„Proč mi nikdo nepomůže otevřít Hormuzský průliv?“ ptá se Trump s cedulí u silnice. A na vlastní kůži zjišťuje, že jeho evropští spojenci jej sice odmítají, ale s citem. To asijští diktátoři ještě schválně najedou do kaluže, aby ho v situaci řádně vymáchali.
Evropa ve vší své laxnosti a pohodlnosti, kterou mnozí kritizují, už o čím dál větší chaos ve světě nestojí. Obzvlášť o ten, jenž má na svědomí zakladatel Rady míru, stabilní génius a řešitel osmi válek.
Jaká vůbec byla Trumpova strategie pro postup v Íránu poté, co zničí jeho jaderná zařízení a armádní sklady a svrhne teokratický režim? A měl vůbec nějakou? Tato karikatura naznačuje, že spíš ne.
Někteří připomínají i do jisté míry konspirační teorii, že se Trump pro údery na Íránce rozhodl proto, aby zakryl své problémy s Epsteinovými spisy. Obětí jsou nakonec opět mladé dívky. Jedny sexuálně zneužíval Jeffrey Epstein a jeho přátelé, druhé přímo ve škole zabila americká raketa.
Utopí se Trump ve své válce? To se ukáže už brzy, například v podzimních kongresových volbách.