Hackeři napojení na Írán se nabourali do e-mailu šéfa FBI, zveřejnili jeho dokumenty

  16:16
Hackerská skupina s vazbami na Írán oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Na internetu zveřejnila mimo jiné Patelovy fotografie a životopis.
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025) | foto: Jonathan ErnstReuters

Představitel amerického ministerstva spravedlnosti agentuře Reuters hackerský útok potvrdil a uvedl, že zveřejněné materiály jsou zřejmě autentické.

Skupina Handala Hack Team na svém webu napsala, že Patel nyní najde své jméno na seznamu obětí úspěšných hackerských útoků.

„Veškeré osobní a důvěrné informace Kashe Patela, včetně e-mailů, konverzací, dokumentů a dokonce utajovaných informací, si nyní veřejnost může stáhnout,“ stojí na webu.

Hackeři zveřejnili osobní a pracovní e-maily z doby mezi lety 2010 až 2019. Bezprostředně nebylo možné ověřit jejich pravost.

FBI ani Patel sám se k incidentu zatím nevyjádřili a hackerská skupina na dotazy agentury neodpověděla.

