Představitel amerického ministerstva spravedlnosti agentuře Reuters hackerský útok potvrdil a uvedl, že zveřejněné materiály jsou zřejmě autentické.
Skupina Handala Hack Team na svém webu napsala, že Patel nyní najde své jméno na seznamu obětí úspěšných hackerských útoků.
„Veškeré osobní a důvěrné informace Kashe Patela, včetně e-mailů, konverzací, dokumentů a dokonce utajovaných informací, si nyní veřejnost může stáhnout,“ stojí na webu.
Hackeři zveřejnili osobní a pracovní e-maily z doby mezi lety 2010 až 2019. Bezprostředně nebylo možné ověřit jejich pravost.
FBI ani Patel sám se k incidentu zatím nevyjádřili a hackerská skupina na dotazy agentury neodpověděla.