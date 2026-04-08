USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

  6:51aktualizováno  6:51
Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém sliboval zničení celé civilizace. Teherán souhlasí i s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády. Jednání mezi oběma stranami začnou v pátek 10. dubna v pákistánském Islámábádu.
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní bezpečnost Markwayna Mullina (24. března 2026) | foto: AP

Íránci zveřejnili záběry vraku amerického Herculesu (5. dubna 2026)
„Za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoku na Írán na dobu dvou týdnů,“ napsal americký prezident na sociální síť Truth social. Podle Trumpa USA splnily všechny vojenské cíle a blíží se ke konečné dohodě o dlouhodobém míru s Íránem.

Krátce poté odsouhlasila návrh také íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího rovněž Teherán souhlasil s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády.„Máme prst na spoušti, a jakmile nepřítel udělá sebemenší chybu, bude na ni reagováno plnou silou,“ uvedla rada.

Oznámení přišlo poté, co Pákistán v roli prostředníka předložil Spojeným státům návrh na odvrácení ničivých útoků na Írán, kterými Trump v posledních dnech hrozil. Americký prezident v úterý pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu, ultimátum mělo skončit v noci z úterý na středu ve 2:00 SELČ.

O uran bude dokonale postaráno, řekl Trump

Trump označil dohodu za naprosté vítězství pro Spojené státy. „Naprosté a úplné vítězství. Stoprocentně. O tom není pochyb,“ sdělil Trump v krátkém telefonickém rozhovoru pro AFP nedlouho po oznámení příměří.

O íránský obohacený uran bude podle něj „dokonale postaráno, jinak bych na to nepřistoupil“, dodal.

Podle amerického prezidenta to byla Čína, kdo pomohl dostat Írán k jednacímu stolu, aby souhlasil s dvoutýdenním příměřím. Trump má v květnu odcestovat do Pekingu, kde se setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával, pozval zúčastněné strany na pátek 10. dubna do Islámábádu na jednání o konečné dohodě. „Íránská islámská republika a Spojené státy americké se spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří úplně všude, včetně Libanonu a dalších míst, s okamžitou platností,“ napsal Šaríf na X.

Obě strany podle něj prokázaly svým souhlasem se 14denním příměřím „pozoruhodnou moudrost“. Jednání v pákistánském hlavním městě by mělo vést ke konečné dohodě o urovnání „všech sporů“ a k „udržitelnému míru“, dodal pákistánský premiér.

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
Zdroj z Bílého domu podle agentury AP potvrdil, že příměří se vztahuje také na Izrael a proíránské hnutí Hizballáh, které svádějí boje v Libanonu. V nich zemřelo za více než měsíc trvání konfliktu více než 1500 lidí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však toto popřel. Uvedl, že podporuje dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, zároveň ale zdůraznil, že se tato dohoda dle něj na Libanon nevztahuje.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku íránské faktické blokády Hormuzského průlivu značně vzrostly ceny ropy a plynu na světových trzích.

