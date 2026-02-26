Poslední šance předejít válce. Írán a USA v Ženevě pokračují v jednáních

V tomto kole jednání americký prezident Donald Trump požaduje úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení jeho balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trvá na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek.
Rozhovory byly ve čtvrtek po několika hodinách přerušeny, podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaíla Baghaího se ale delegace ve čtvrtek ještě znovu sejdou, zřejmě okolo 17:30 až 18:00.
„Jednání s USA v Ženevě byla intenzivní a vážná,“ uvedl k dosavadním diskusím vysoký íránský představitel. Pokud rozhovory selžou, panuje nejistota ohledně načasování případného útoku, píše agentura AP.
USA riskují vleklou vojenskou kampaň
Trump opakovaně vyhrožuje, že na Írán zaútočí, což by podle zemí Blízkého východu mohlo vyústit v novou regionální válku. USA však zatím nevyjasnily přesný smysl případné vojenské akce.
Pokud je záměrem donutit Írán k ústupkům v jaderných jednáních, není jasné, zda by omezené údery dosáhly požadovaného efektu, píší média. Pokud je cílem svržení íránského vedení, znamenalo by to pro USA pravděpodobně rozsáhlou a vleklou vojenskou kampaň.
Írán již varoval, že v případě amerického úderu bude považovat všechny americké vojenské základny na Blízkém východě za legitimní cíle, což přímo ohrožuje desítky tisíc amerických vojáků v této oblasti.
Írán na jednání zastupuje ministr zahraničí Abbás Arakčí, zatímco Spojené státy reprezentuje Trumpův vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Šéf íránské diplomacie Arakčí ve středu před odletem do Ženevy prohlásil, že případná válka by byla zničující a nikdo by v ní nezvítězil.