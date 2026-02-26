Podle agentury Reuters letadlová loď USS Gerald Ford směřuje k pobřeží na severu Izraele, kam by měla dorazit v pátek. Letadlová loď připlula na Krétu v pondělí. Americké velvyslanectví pohyb plavidla nekomentovalo.
Americká vláda nechala podle agentur na americké základny na Blízkém východě přesunout i výraznější počet bojových a jiných armádních letounů. Podle médií by se mohlo jednat o přípravy na úder na Írán.
Se zemí ve čtvrtek v Ženevě jednají američtí představitelé. Mezi hlavními body rozhovorů je budoucnost íránského jaderného programu, osud vysoce obohaceného uranu, který Írán má, či íránský raketový program.
Nejmenovaný íránský představitel podle Reuters řekl, že je možné dosáhnout rámce pro dohodu, pokud Washington oddělí jaderná a nejaderná témata. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, rovněž uvedl, že v zásadě souhlasil s omezením svých jaderných aktivit výměnou za zrušení sankcí, odmítá ale svázat rozhovory s dalšími otázkami. Íránský činitel také řekl, že k zúžení stávajících překážek bude potřebné ještě další kolo jednání.