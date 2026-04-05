USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

Autor: ,
  8:05aktualizováno  16:22
Americkým silám se v noci na neděli podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci médií potvrdil americký prezident Donald Trump, který sdělil, že letec byl vážně zraněn. Íránská armáda podle agentury AFP uvedla, že se jí podařilo americkou záchrannou misi překazit a že zničila čtyři americké letouny.
F-15E Strike Eagle

foto: Lance Cheung, USAF

Duchovní poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa, evangelikální pastorka...
23 fotografií

Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn. Prvního člena posádky americké síly zachránily podle médií v pátek, kdy byl zřejmě bojový letoun nad Íránem sestřelen.

Trump v neděli ráno SELČ uvedl, že je druhý pilot v bezpečí, sice zraněný, ale bude v pořádku. Americká armáda provedla na jeho záchranu jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA, napsal prezident s tím, že nasazeny do ní byly desítky letadel.

Později Trump dodal, že zachráněný voják je vážně zraněný a že se jedná o „vysoce respektovaného plukovníka“. Na pondělí svolal tiskovou konferenci v Bílém domě.

Podle agentury AFP íránská armáda uvedla, že překazila záchrannou misi americké armády, která využila opuštěného letiště u Isfahánu. Vyzvednutí vojáka americkými silami ale přímo nepopřela. Íránské síly tvrdí, že zničily čtyři letouny podílející se na americké záchranné misi - dvě dopravní letadla C-130 a dva vrtulníky UH-60.

Íránská agentura Tasním podle AFP uvedla, že noční americké údery v provincii Bojerahmad a Kohgílúje, které souvisely se snahou vyzvednout amerického letce, zabily pět lidí. Podle různých zdrojů po americkém vojákovi pátraly i íránské složky, v jihozápadní provincii Bojerahmad a Kohgílúje vyzývaly ke spolupráci i civilní obyvatelstvo s příslibem bohaté odměny.

The New York Times a stanice CBS News uvádějí, že po záchraně člena posádky sestřeleného letadla nastala komplikace se dvěma letadly určenými pro přepravu speciálních jednotek. Ta uvázla na odlehlé základně v Íránu. Američtí vojáci je nakonec nechali na místě a vyhodili je do povětří. O přepravu se postaraly jiné, nově vyslané letouny. Podle deníku The Wall Street Journal byly zničenými stroji nákladní letadla MC-130J.

Podle deníku The New York Times, který mluvil s nejmenovanými zdroji, vyzvednutí amerického vojáka ze sestřeleného letounu byla „masivní operace, do které se zapojily stovky příslušníků speciálních sil a dalšího vojenského personálu“. Lokalizovat vojáka v hornatém terénu se podle listu podařilo americké Ústřední zpravodajské službě (CIA).

Po určení polohy americké síly spustily operaci pro vyzvednutí letce, do které se zapojily desítky letounů a další zdroje. Při ní američtí vojáci útočili na íránské jednotky, aby je udrželi v nezbytné vzdálenosti. Americká média tvrdí, že během operace nebyl žádný americký voják zraněn.

Údery USA a Izraele proti Íránu zažehly před šesti týdny regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.