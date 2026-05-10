A co těch 168 dětí, které zabil tvůj šéf? Írán „blahopřál“ mluvčí Bílého domu k dceři

Autor:
  11:00aktualizováno  11:00
Írán „poblahopřál“ tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová k narození druhého dítěte, dcery Viviane. Zároveň jí však připomněl útok podporovaný Spojenými státy na íránskou školu, při kterém zemřelo 168 dětí. Podle Íránu se totiž děti zabité při útoku nijak nelišily od jejích vlastních.

„Gratulujeme vám. Děti jsou nevinné a roztomilé. Těch 168 dětí, které vášj šéf zabil ve škole v Minabu a což jste ospravedlnila, byly také děti. Až budete líbat své dítě, vzpomeňte si na matky těchto dětí,“ napsalo íránské velvyslanectví v Arménii na sociální síť X.

Při útoku na základní školu v íránském Minabu z 28. února bylo zabito 73 chlapců a 47 dívek, informovala íránská státní televize IRIB a místní média. Zemřelo také 26 učitelů, sedm rodičů, řidič školního autobusu a farmaceutický technik z kliniky vedle školy, napsal list The Times of India. K útoku došlo v den, kdy Spojené státy a Izrael zahájily letošní váku prot Íránu. Teherán následně v odvetě zaútočil na cíle v Izraeli a zemích Perského zálivu.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová začátkem března uvedla, že Spojené státy neútočí na civilisty. „Zatímco ministerstvo války tuto záležitost v současné době vyšetřuje, íránský režim se zaměřuje na civilisty a děti, nikoli na Spojené státy americké,“ řekla.

Podle deníku The New York Times však předběžná zjištění amerického vojenského vyšetřování ukázala, že základní školu zasáhla americká střela Tomahawk kvůli chybě v zaměřování. Americký prezident Donald Trump nejprve naznačil, že za útok mohl být zodpovědný Írán, přestože Írán rakety Tomahawk nemá. Později uvedl, že video zachycující zásah americké střely neviděl.

Leavittová porodila druhé dítě

Leavittová nyní v květnu oznámila radostnou novinku až několik dní po narození dcery.„Prvního května se k naší rodině přidala Viviana a naše srdce okamžitě explodovala láskou,“ uvedla na sociální síti X Leavittová, která je ve svých 28 letech nejmladší tiskovou tajemnicí Bílého domu v historii.

„Je perfektní a zdravá a její starší bratr si radostně zvyká na život se svou novou sestřičkou. Užíváme si každý okamžik v naší blažené novorozenecké bublině,“ dodala.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026)
Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských revolučních gard poškozené po zásahu v Mínábu. (4. března 2026)
V íránském Mínábu připravují hroby pro oběti útoku na místní školu. (2. března 2026)
Lidé truchlí v den pohřbu obětí útoku na školu v Mínábu v Íránu. (3. března 2026)
