Letadlová loď, na níž je asi 5 tisíc námořníků a členů námořní pěchoty, je na moři od 21. listopadu. Původně měla být nasazena v Tichém oceánu, po vypuknutí války s Íránem však byla přesměrována na Blízký východ.
Plavidlo se mělo vrátit do USA v květnu, jeho pobyt na moři byl ale prodloužen a podle příbuzných v současnosti není známo datum návratu. Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši, jeden v prosinci v Guamu a druhý v červenci v Ománu.
Ustarané rodiny minulý týden sdílely obavy o své blízké na palubě USS Abraham Lincoln během emocionální schůzky s vedením námořnictva v San Diegu. Jedna žena uvedla, že její manžel jí ten den poslal zprávu s tím, že „doufá, že se zítra neprobudí“. Setkání se zúčastnilo na 200 rodinných příslušníků.
Navy Times popsal případy pokusů o sebevraždu na letadlové lodi. Annabelle Lomaová uvedla, že její manžel se pokusil skočit přes palubu poté, co se jeho služba na moři opakovaně prodlužovala. „Má strach. Myslí si, že přijde o hodnost a že jeho 13letá kariéra je v troskách jen proto, že vyhořel,“ řekla žena.
Manželka jiného námořníka popsala další incident, při kterém její muž zabránil kolegovi z posádky ve skoku do moře tím, že ho chytil a stáhnul zpět.
Demokratický kongresman z Kalifornie Mike Levin upozornil na nevyhovující podmínky na válečné lodi, která je již pátý měsíc zapojená do bojových operací proti Íránu.
„Plesnivé sprchy, rozbité toalety, nefungující prádelna, dlouhá období bez horké vody, jídlo, které sestávalo z půl hrnku rýže a dvou kukuřičných placek. Žádné mýdlo, deodorant ani zubní pasta,“ napsal zákonodárce v pondělí na X.
Jeho stranický kolega Jason Crow z Colorada, bývalý člen elitní armádní jednotky Army Rangers, který sloužil ve válkách v Iráku a Afghánistánu, varoval před dopady „zátěže na naše vojáky a jejich rodiny“, která se podle něj týden od týdne zhoršuje.
Vlna kritiky o podmínkách na lodi se vzedmula už v dubnu, když se objevily fotografie potravin na příděl a zprávy o nedostatku vody, plesnivých sprchách či rozbitých pračkách. Ministr obrany Pete Hegseth svědectví bagatelizoval jako „další falešné zprávy“.