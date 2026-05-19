Rozhovory USA s Íránem postoupily, řekl Vance. Nevyloučil však další boje

USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má USA a Íránu poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu.
„Možná budeme muset dát Íránu další ránu, nejsem si jistý,“ řekl Trump. Uvedl také, že ač mu všichni říkají, že válka proti Íránu je nepopulární, on sám si myslí, že je naopak velice populární.
Trumpovo vyjádření o možném novém úderu proti Teheránu následuje po prezidentově pondělním prohlášení, že na dnešek Spojené státy plánovaly útok na Írán, ale na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE) ho odkládají.
Odklad Trump zdůvodnil „vážnými rozhovory“, ze kterých by mohla vzejít dohoda. Šéf Bílého domu zároveň upozornil, že nařídil ministerstvu obrany a armádě, aby byly připravené okamžitě zahájit útoky, pokud by s dohodou nebyl spokojen.
O rozhovorech v úterý s novináři v Bílém domě hovořil viceprezident Vance.
„Myslíme, že jsme dosáhli značného pokroku. Íránci se podle nás chtějí dohodnout,“ řekl.
Poznamenal, že zda se opravdu chtějí dohodnout, bude jasné, až budoucí ujednání skutečně podepíší. „Vojenskou kampaň můžeme obnovit,“ dodal.
Zprávy, které Teherán či Washington zveřejňují, zatím nenaznačují blížící se mírové urovnání konfliktu. Spornými body možné mírové dohody jsou mimo jiné íránský požadavek na zrušení uvalených sankcí, spory o zablokovaný Hormuzský průliv nebo otázka íránského obohacování uranu.