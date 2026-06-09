Írán sestřelil náš vrtulník Apache, budeme muset odpovědět, prohlásil Trump

„Právě jsem byl informován našimi ozbrojenými silami, že Íránci včera v noci sestřelili jeden z našich vysoce moderních vrtulníků Apache, který hlídkoval nad Hormuzským průlivem. Na palubě byli dva piloti, oba jsou v pořádku a nezraněni. Spojené státy však na tento útok nutně musí reagovat,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Po zřícení helikoptéry přežili oba piloti zhruba dvě hodiny ve vodě, než je kolem 03:30 místního času (01:30 SELČ) zachránilo na dálku řízené plavidlo. Byl to první takovýto mořský zásah v historii americké armády.
Arakčí později na síti X napsal, že íránské ozbrojené síly jsou v neustálé pohotovosti pro případ jakéhokoli narušení íránského vzdušného prostoru, území nebo vod. A zahraniční síly v blízkosti Íránu jsou tak „vystaveny neustálému riziku kvůli vlastním lidským chybám, obyčejným nehodám nebo možnosti, že se ocitnou v křížové palbě“.
„Pro snížení rizika je nejlepším řešením, aby zahraniční síly co nejdříve opustily prostředí, které nikdy nebude pohostinné vůči nepřátelské přítomnosti,“ poznamenal také Arakčí. Írán podle něj dává přednost jazyku diplomacie, umí ale mluvit i jazyky jinými.
Zatím není jasné, jaká bude americká reakce. Jakákoliv vojenská akce s sebou nese riziko, že se opět naruší křehké příměří s Íránem, připomíná BBC. Teherán na výroky amerického prezidenta zatím nereagoval. Íránská média však incident potvrdila. Například polooficiální agentura Mehr News uvedla, že Írán se k této události nepřihlásil.
Američané nicméně od začátku války s Íránem poprvé ztratili svůj vrtulník Apache. A to v době, kdy Trump slibuje brzké uzavření mírové dohody s íránskou vládou.