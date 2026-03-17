„Nemohu s čistým svědomím podporovat pokračující válku v Íránu,“ napsal v rezignačním dopise pětačtyřicetiletý Kent, podle něhož až do června loňského roku americký prezident Donald Trump rozuměl tomu, že války na Blízkém východě jsou pastí, která připravuje Spojené státy o cenné životy patriotů.
Loni v červnu se USA po boku Izraele zapojily do úderů na Írán a letos koncem února zde zahájily válku. Kent je přesvědčen o tom, že na počátku druhého Trumpova funkčního období vysocí izraelští představitelé a vlivní členové amerických médií zahájili dezinformační kampaň, která zasévala proválečné nálady s cílem podpořit válku s Íránem.
„Byla to lež a je to stejná taktika, jakou Izraelci použili, aby nás vtáhli do katastrofální války v Iráku, která stála naši zemi životy tisíců našich nejlepších mužů a žen. Tuto chybu nesmíme opakovat,“ napsal dále Kent, podle něhož ještě Trump může změnit kurz.
AP Kenta charakterizuje jako bývalého politického kandidáta s konexemi na pravicové extremisty. Senát ho na pozici šéfa protiteroristického střediska schválil loni v červenci v poměru 52 ku 44. V minulosti sloužil v armádě, kde byl jedenáctkrát nasazen v bojích, a poté pracoval pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA).
O tom, že se Spojené státy do války proti Íránu zapojily i kvůli aktivitám Izraele tento měsíc mluvil také americký ministr zahraničí Marco Rubio.