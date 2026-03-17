Šéf protiteroristického střediska USA na protest končí. Írán nebyl hrozba, řekl

  15:17aktualizováno  15:51
Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to v úterý na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.

Šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. (7. října 2024) | foto: Jenny KaneČTK

„Nemohu s čistým svědomím podporovat pokračující válku v Íránu,“ napsal v rezignačním dopise pětačtyřicetiletý Kent, podle něhož až do června loňského roku americký prezident Donald Trump rozuměl tomu, že války na Blízkém východě jsou pastí, která připravuje Spojené státy o cenné životy patriotů.

Loni v červnu se USA po boku Izraele zapojily do úderů na Írán a letos koncem února zde zahájily válku. Kent je přesvědčen o tom, že na počátku druhého Trumpova funkčního období vysocí izraelští představitelé a vlivní členové amerických médií zahájili dezinformační kampaň, která zasévala proválečné nálady s cílem podpořit válku s Íránem.

„Byla to lež a je to stejná taktika, jakou Izraelci použili, aby nás vtáhli do katastrofální války v Iráku, která stála naši zemi životy tisíců našich nejlepších mužů a žen. Tuto chybu nesmíme opakovat,“ napsal dále Kent, podle něhož ještě Trump může změnit kurz.

AP Kenta charakterizuje jako bývalého politického kandidáta s konexemi na pravicové extremisty. Senát ho na pozici šéfa protiteroristického střediska schválil loni v červenci v poměru 52 ku 44. V minulosti sloužil v armádě, kde byl jedenáctkrát nasazen v bojích, a poté pracoval pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA).

O tom, že se Spojené státy do války proti Íránu zapojily i kvůli aktivitám Izraele tento měsíc mluvil také americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Témata: Írán, USA, protest, Joe Kent

