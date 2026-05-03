Írán poničil šestnáct amerických základen, některé jsou nefunkční. Pomohla mu Čína

  16:19
Íránské údery na Blízkém východě poškodily nejméně šestnáct amerických základen v osmi zemích. Tvrdí to stanice CNN s tím, že některá zařízení jsou nefunkční. Podle jiné, nezávislé analýzy půjdou škody do miliard dolarů. Írán dokázal takovou zkázu způsobit zřejmě díky použití čínského satelitu.
Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním městě Manámě poté, co byla zasažena íránskými raketami. (1. března 2026) | foto: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

CNN označuje zkázu, kterou způsobil Írán na amerických vojenských zařízeních v regionu, za „bezprecedentní“. Zdůrazňuje, že íránská armáda zasáhla většinu základen USA v regionu, přičemž některé zanechala „prakticky nepoužitelné“.

List The New York Times již v březnu uváděl, že íránské rakety a drony přinutily mnohé americké vojáky opustit zařízení a přemístit se do hotelů a kanceláří. USA některé vojáky dokonce raději přesunuly do Evropy.

„Nikdy jsem neviděl na amerických základnách nic takového,“ cituje CNN nejmenovaného amerického činitele obeznámeného se situací. „Tohle byly rychlé a přesné údery využívající pokročilou technologii.“

CNN připomíná, že Íránci mimo jiné zničili na letecké základně Prince Sultan v Saúdské Arábii stěžejní americký letoun E-3 Sentry – „mozek“ vybavený systémy včasné výstrahy, který se už nevyrábí a jehož dnešní cena by byla 500 milionů dolarů.

Jiným příkladem dokládajícím účinnost íránské odvety jsou takzvané radomy neboli ochranné kryty pro radary a anténní systémy. Na základně Camp Arifjan v Kuvajtu z několika zbyl jediný.

American Enterprise Institute (AEI) ve své nezávislé analýze uvádí, že íránské údery v Camp Arifjan kromě šesti radomů zničily či poškodily čtyři sklady, jednu správní budovu a jednu údržbářskou halu. Podobný seznam uvádí i u dalších základen. Například v sídle americké Páté flotily v Bahrajnu se terčem íránské armády staly dva radomy, tři velké sklady a dva SATCOM terminály, které slouží k přenosu dat prostřednictvím komunikačních satelitů.

AEI odhaduje náklady na opravy a znovuvýstavbu zařízení na přibližně pět miliard dolarů. Uvádí, že mnoho klíčových amerických systémů je považováno za neopravitelné.

Íránu se daří provádět vysoce účinné údery zřejmě díky čínské technologii. Portál Financial Times uvedl, že Írán využívá čínský satelit TEE-01B, který revoluční gardy pořídily v roce 2024.

„Tohle je poprvé, co Amerika bojovala s protivníkem disponujícím satelity schopnými pořizovat snímky ve vysokém rozlišení,“ varuje CNN.

