USA pokračují v útocích na Írán, Teherán odpověděl údery v Perském zálivu

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  7:05
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Americká armáda pokračovala šestou noc v řadě ve vzdušných úderech proti Íránu. Podle íránských státních médií zasáhla mimo jiné mosty, nádraží a letiště na jihu země, přičemž při útocích zahynulo nejméně sedm lidí. Teherán následně podnikl odvetné raketové a dronové útoky na Kuvajt, Katar a Bahrajn, kde se nacházejí americké vojenské základny.

Americké regionální velitelství CENTCOM na síti X oznámilo, že do operace byly nasazeny stíhací letouny, bezpilotní prostředky i válečné lodě. Podle armády zasáhly desítky vojenských cílů včetně pobřežních základen protivzdušné obrany, logistické infrastruktury a námořních kapacit.

Íránská státní média informovala, že mezi zasaženými objekty bylo nejméně pět mostů na jihu země. Údery podle nich dopadly také na nádraží v přístavu Bandar Abbás, dva mosty u Bandar Chamíru a letiště ve městě Íránšár. Při útocích zahynulo nejméně sedm lidí a další utrpěli zranění.

Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních úderů na Írán (15. července 2026)
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních úderů na Írán (15. července 2026)
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních úderů na Írán (15. července 2026)
Velení americké armády na Blízkém východě (CENTCOM) ukázalo záběry posledních úderů na Írán (15. července 2026)
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Írán odpověděl útoky na americké základny v regionu

Na americké útoky Teherán reagoval další vlnou raketových a dronových útoků proti státům Perského zálivu, na jejichž území působí americké ozbrojené síly.

Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zmařila íránský raketový útok. Při dopadu trosek bylo zraněno jedno dítě. Svědci v Dauhá podle agentur popsali sérii explozí, které provázely zásahy protivzdušné obrany.

Odvetným útokům čelil také Kuvajt, jehož armáda oznámila zneškodnění nepřátelských dronů. V Bahrajnu se opakovaně rozezněly sirény leteckého poplachu. Írán následně uvedl, že zde pomocí dronů útočil na vrtulníky a průzkumná letadla americké armády na letecké základně Sachít.

Američané zpřísňují námořní blokádu

Spojené státy zároveň pokračují ve vynucování obnovené námořní blokády íránských přístavů. Americká armáda ve čtvrtek vstoupila na palubu ropného tankeru v Ománském zálivu, aby zkontrolovala dodržování blokády.

CENTCOM uvedl, že od jejího obnovení v úterý americké síly odklonily tři obchodní lodě, jednu vyřadily z provozu a na další vstoupily kvůli kontrole. Už ve středu armáda oznámila, že raketovou palbou zastavila prázdný ropný tanker, který podle ní směřoval do íránského přístavu.

Americký prezident Donald Trump tento týden uvedl, že cílem operace je zabránit Íránu narušovat námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Současně prohlásil, že pokud Teherán neuzavře s Washingtonem dohodu, mohou se terčem dalších útoků stát také mosty a elektrárny.

Boje mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem pokračují s různou intenzitou už pátý měsíc. Přestože bylo na jaře vyhlášeno příměří a později podepsáno memorandum o porozumění, od začátku července konflikt znovu výrazně eskaloval.

Obnovení americké námořní blokády zároveň znovu ovlivnilo dopravu v Hormuzském průlivu, kudy před začátkem války procházela přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

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