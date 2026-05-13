Írán se vojensky zničit nepodařilo, ukazují analýzy zpravodajců. Zrada, zuří Trump

Například podél Hormuzského průlivu má operační přístup ke 30 z tamních 33 stanovišť pro odpalování střel různého typu. Prezident Donald Trump označil zprávy amerických médií o nadále dostatečných vojenských schopnostech Íránu za zradu a napomáhání nepříteli.
Íránské ozbrojené síly mají po celé zemi nadále rozmístěno přibližně 70 procent předválečného počtu mobilních zařízení pro odpalování střel a disponují asi 70 procenty předválečných zásob střel, uvádí NYT.
Jde prý jak o balistické střely, kterými lze útočit na další státy v regionu, tak o střely s plochou dráhou letu, jimiž je možno zasáhnout cíle na zemi i na moři.
Přibližně 90 procent všech podzemních skladišť střel a zařízení pro jejich odpalování je částečně nebo plně funkčních. Podle analýz je to důsledek taktické volby amerického velitelství. S ohledem na omezené zásoby bomb pro ničení zpevněných podzemních cílů bylo rozhodnuto používat méně účinnou munici.
Ta místo zničení celého zařízení včetně uskladněných střel pouze značně poškodila vstupy, které byly po výbuchu obvykle zavaleny. Teherán byl už podle dřívějších zpráv médií schopen takto zasypané vstupy postupně znovu odkrývat.
Různí představitelé americké administrativy opakovaně tvrdili, že íránské vojenské schopnosti byly v průběhu války výrazně omezeny, a to ještě před tím, než Teherán posílil svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Prezident Trump již na začátku března tvrdil, že íránské rakety byly „rozprášeny“ a že Íránu už z vojenského hlediska nic nezůstalo.
Zásoby americké munice se rychle tenčí
Americký ministr obrany Pete Hegseth v dubnu uvedl, že americko-izraelské útoky na Írán zdecimovaly jeho vojenské kapacity.
V úterý Trump na síti Truth Social napsal, že Írán už nemá žádné letectvo, ani námořnictvo, všech jeho 159 lodí bylo zničeno a teď „spočívají na dnu moře“. Média, která uvádějí, že Íránu „se vojensky daří dobře“, podle něj lžou a Teheránu dávají falešnou naději.
Deník NYT nicméně upozornil také na ztenčující se zásoby americké munice. Spojené státy ve válce proti Íránu použily například více než 1000 střel Tomahawk, tedy zhruba desetinásobek ročního nákupu, nebo přibližně 1100 vysoce přesných střel dlouhého doletu typu JASSM-ER, které byly původně určeny pro případný konflikt s Čínou.
USA použily také více než 1300 střel systému protivzdušné obrany Patriot. Výrobce Lockheed Martin jich přitom v současnosti produkuje asi 650 ročně. K otázce munice se musel v úterý při slyšení v Kongresu vyjádřit i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. „Máme dostatek munice pro úkoly, které nám byly pro tuto chvíli svěřeny,“ uvedl.
Útok na Írán
Regionální válku začaly 28. února americko-ízraelské údery na Írán. Teherán v reakci mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Přestože od 8. dubna platí příměří, Írán průliv zcela neotevřel a USA nadále pokračují v námořní blokádě íránských přístavů, což vedlo k vojenským akcím z obou stran.