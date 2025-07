Americký prezident Donald Trump při odletu do Skotska. (25. července 2025) | foto: Evelyn Hockstein, Reuters

„Nezáleží na tom, co říká,“ řekl v pátek Trump v Bílém domě s odkazem na záměr francouzského prezidenta Emanuela Macrona uznat Palestinu. „Je to moc dobrý chlap, mám ho rád, ale to prohlášení nemá váhu,“ dodal americký prezident podle agentury Reuters.

Macron ve čtvrtek oznámil, že Francie palestinský stát oficiálně uzná na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Francie se tak připojí k více než 140 zemím OSN, které Palestinu uznávají.

Macron řekl, že toto rozhodnutí souvisí se snahou dosáhnout trvalého a spravedlivého míru mezi Izraelem a Palestinci.

Rozhodnutí již dříve kritizoval americký ministr zahraničí Marco Rubio nebo izraelští vládní představitelé, naopak Palestinci, španělský premiér Pedro Sánchez či ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie v něm vidí krok správným směrem.

V pátek bude Macron o situaci v Pásmu Gazy jednat se s britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Trump také prohlásil, že Hamás bude dopaden, že skupina o dohodu neusiluje a že její členové chtějí zemřít a „Izrael to musí dokončit“. USA a Izrael ve čtvrtek povolaly zpět své vyjednavače z Kataru ke konzultacím.