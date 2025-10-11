Do Izraele přijíždí američtí vojáci. Pomohou dohlížet na příměří v Gaze

Autor: ,
  16:14aktualizováno  16:14
Do Izraele začali přijíždět příslušníci dvousetčlenného amerického vojenského kontingentu, jejichž úkolem je zřídit koordinační centrum dohlížející na dodržování dohody o příměří v Pásmu Gazy. Vojákům bude velet šéf regionálního velitelství americké armády CENTCOM admirál Brad Cooper, který je v Izraeli již od pátku. Žádné americké jednotky nevstoupí přímo na území Pásma Gazy.
Lidé procházejí kolem velké americké vlajky zdobící budovu v centru Jeruzaléma....

Lidé procházejí kolem velké americké vlajky zdobící budovu v centru Jeruzaléma. (11. října 2025) | foto: ČTK

Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají...
Záběr Pásma Gazy (11. října 2025)
Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají...
Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají...
23 fotografií

Vojáci do Izraele mají podle stanice přijíždět postupně ze Spojených států i amerických základen na Blízkém východě. Má se jednat o specialisty v oblastech dopravy, plánování, logistiky či bezpečnosti. Američtí vojáci budou spolupracovat se zástupci dalších partnerských zemí, soukromého sektoru a nevládních organizací.

Koordinační centrum je považováno za první krok k realizaci mírového procesu, který bude vyžadovat rozsáhlou koordinaci humanitární pomoci a logistické i bezpečnostní podpory. Podle stanice BBC budou v centru pravděpodobně působit také vojáci z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů.

Cooper v sobotu spolu se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem navštívil stanoviště izraelské armády v Pásmu Gazy, aby potvrdili dokončení stažení izraelských jednotek do předem dohodnutých pozic. Cooper uvedl, že američtí vojáci nebudou v Pásmu Gazy přítomni.

Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma.

Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda. Do pondělního večera by tak měli být propuštěni v oblasti dosud zadržovaní rukojmí unesení při teroristickém útoku Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

Jedním z bodů Trumpova dvacetibodového plánu je i americká spolupráce s arabskými a mezinárodním partnery na vytvoření dočasných Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které budou nasazeny v Pásmu Gazy.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.