Izrael by se měl začlenit do regionu, míní Biden. Lapid mlžil na tiskovce

„Mluvil jsem o tom, jak významné je z mého pohledu, aby byl Izrael plně začleněn do regionu a aby tuto integraci dokončil. Moje administrativa a myslím, že většina Američanů, nejen vláda, je plně oddaná zajištění vaší bezpečnosti bez žádných ‚ale‘,“ řekl Biden.

Nejlepší řešení izraelsko-palestinského konfliktu je podle něj soužití dvou států, Izraele a Palestiny. Úřadující izraelský premiér Lapid krátce zmínil, že se mluvilo o hrozbách, jež představuje Írán.

„Také jsme hovořili o snaze vytvořit dlouho potřebnou (obrannou) koalici zde na Blízkém východě. Mluvili jsme o íránských hrozbách a o tom, že nám společně jde o to, aby se Írán nevyzbrojil jadernými zbraněmi. To je hrozba nejen pro Izrael, ale pro celý svět,“ řekl Lapid. Podle Bidena na dohodu s Íránem není čas do nekonečna.

Ani jeden z politiků nepřijal otázky novinářů a Lapid se smíchem řekl, že politici jednali „i o jiných věcech, které nebudou zveřejněny“.

Americký prezident do Izraele přicestoval ve středu na dvoudenní návštěvu. V pátek bude jednat v palestinském Betlémě a následně se přesune do Saúdské Arábie. Schůzka s Lapidem se nicméně označuje za hlavní bod návštěvy.

Očekává se, že politici podepíšou společné prohlášení, které zahrne rozšíření americké vojenské pomoci Izraeli. Dokument s názvem Jeruzalémská deklarace má podpořit izraelskou bezpečnost a obsahovat závazek, že USA ani Izrael nedopustí, aby měl Írán jadernou zbraň.

Biden je za půlstoletí své politické kariéry v Izraeli podesáté, jako prezident však vůbec poprvé. Je přitom o šest let starší než Izrael, který vznikl v roce 1948, a setkal se s každým izraelským předsedou vlády od chvíle, kdy byl poprvé zvolen senátorem za stát Delaware.

Poprvé jednal s Goldou Meirovou, která byla jedinou ženou, jež stanula v čele izraelské vlády, a byla zároveň jednou z nejvýraznějších političek 20. století.„Je pro mě ctí opět stát po boku přátel a navštívit nezávislý židovský stát Izrael,“ uvedl Biden po příletu.

„Řeknu to znovu, nemusíte být Žid, abyste byl sionista,“ poznamenal s tím, že pouto mezi Izraelci a Američany jde do morku kostí. Šéf Bílého domu také v projevu přislíbil bojovat s antisemitismem.

Izraelský prezident Jicchak Herzog o Bidenovi hovořil jako o skutečném příteli a silném podporovateli Izraele. Jeho cestu označil za „cestu míru z Izraele do Saúdské Arábie“.

Americký prezident Joe Biden přicestoval do Izraele: