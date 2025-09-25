V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

„Doufáme, dokonce bych řekl, že jsme přesvědčeni, že v nadcházejících dnech budeme moci oznámit nějaký průlom. Představili jsme takzvaný Trumpův plán o jednadvaceti bodech pro mír na Blízkém východě a v Gaze. Myslím, že se zaobírá obavami Izraele i všech jeho sousedů v regionu,“ řekl zvláštní vyslanec prezidenta s odkazem na válku, kterou Izrael vede proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.
Witkoff spolu s Trumpem už v minulosti opakovaně vyjádřili naději, že se jim podaří ukončit válku, která Gazu sužuje už téměř dva roky a na jejímž počátku stál teroristický útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023.
List Haarec s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Trump na setkání arabské lídry také ujistil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. Dva další zdroje listu uvedly, že Trump a jeho tým představili k mírovému plánu oficiální dokument, který zahrnuje závazek zabránit anexi a také detaily ohledně správy a bezpečnostního uspořádání pro poválečné období.
Podle Haarecu se schůzka konala z Trumpovy iniciativy a zúčastnili se jí lídři osmi arabských států a členských zemí Organizace islámské spolupráce (OIC).
Netanjahu v neděli po formálním uznání Palestiny jako státu Austrálií, Velkou Británií a Kanadou prohlásil, že žádný palestinský stát nevznikne a že Izrael bude pokračovat v rychlém rozšiřování židovských osad na Západním břehu.
Současně pohrozil, že oznámí blíže nespecifikovanou reakci na uznání palestinské státnosti řadou západních zemí až po svém návratu z Valného shromáždění OSN. Dva krajně pravicoví ministři jeho vlády už v neděli opět vyzvali k anexi Západního břehu s tím, že tento návrh předloží na příštím zasedání kabinetu.