Amerika se 8. listopadu otevře Evropanům, ale pouze těm naočkovaným a s testem

Americký prezident Joe Biden v pondělí podepsal příkaz, kterým od 8. listopadu zrušil omezení cest do USA z většiny evropských zemí včetně České republiky. Téměř všichni zahraniční cestující, kteří do země směřují, se musí před odletem prokázat očkováním proti covidu-19 a negativním PCR testem. Výjimku mají děti do 18 let.