„Byla jsem vyděšená, protože takto jsem Joea nikdy neviděla. Ani předtím ani potom. Nikdy,“ vzpomínala Bidenová na debatu z konce června 2024.
Tehdejší prezident v ní stál proti Trumpovi a rozdíl v nasazení obou seniorů byl tak výrazný, že o Bidenových schopnostech vést Spojené státy začali pochybovat i ti, kteří se do té doby ničeho neobávali.
Mnozí pak začali požadovat nejen to, aby Biden odstoupil z volebního klání, ale i to, aby okamžitě položil funkci. Slova bývalé první dámy tak téměř o dva roky později potvrzují to, co desítky milionů Američanů sledovaly v reálném čase, podotýká CNN.
„Nevím, co se stalo. Jak jsem to sledovala, říkala jsem si: ‚Panebože, on má mrtvici.‘ A vyděsilo mě to k smrti,“ dodala Bidenova manželka v rozhovoru pro CBS, který bude teprve odvysílán. Stanice zatím přinesla jen výňatky z interview.
Prezident, který nakonec skutečně vzdal kandidaturu, načež demokraty „naskočila“ viceprezidentka Kamala Harrisová, měl od začátku přenosu chraplavý hlas, často se zasekával a nedokázal dokončit své argumenty a účinně útočit na svého oponenta ani ve chvílích, kdy měl fakta na své straně. Když se odchýlil od naučených frází, následovaly nepřirozené odmlky.
A když se mluvilo o migraci, Biden začal zastřeným hlasem cosi vyprávět, přičemž Trump na něj jen udiveně zíral a směrem k moderátorům prohlásil: „Vůbec nerozumím, co říká. Vy tomu rozumíte?“ Nynější prezident byl naproti tomu sebevědomý, vyrovnaný a energický. Jak je u něj ovšem běžné, i tehdy zcela ignoroval fakta a předkládal „nepravdivá tvrzení, prázdné superlativy a zřetelně přeháněl“, psala tehdy média.
Trump si následně nenechal ujít posměšky vůči svému rivalovi, zatímco Bidenová svému muži ještě téhož večera řekla: „Joe, odvedl jsi tak skvělý výkon. Odpověděl jsi na každou otázku. Věděl jsi všechna fakta.“
Sám Biden o svém výkonu později řekl, že ho zlobilo zdraví. „Bylo mi špatně. Opravdu jsem se necítil dobře,“ řekl Biden v úryvku z rozhovoru s moderátorem Georgem Stephanopoulosem.
Dodal, že byl při debatě s Trumpem byl vyčerpaný a nachlazený a podcenil přípravu. Bidenův tým zase ujišťoval, že červnová debata představovala pouhou anomálii jinak energického a kompetentního prezidenta.
Rozhovor s Bidenovou se odehrál v době, kdy na trh přichází její nová kniha View from the East Wing (Pohled z Východního křídla). Ta se bude zabývat právě obdobím, které se svým mužem strávila v Bílém domě.