On má snad mrtvici! Bidenová promluvila o neslavné debatě Bidena s Trumpem

Autor:
  11:37aktualizováno  11:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tu debatu si pamatují všichni, kteří před dvěma lety sledovali americké prezidentské volby. V červnu 2024 se v ní utkali tehdejší šéf Bílého domu Joe Biden a jeho oponent Donald Trump. Ten měl ve srovnání s Bidenem výrazně navrch a v jednu chvíli se prezident jako by úplně ztratil. Na večer, který nakonec vedl k tomu, že Biden vzdal kandidaturu, nyní poprvé upřímně zavzpomínala jeho žena Jill Bidenová.

Americké volby 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Byla jsem vyděšená, protože takto jsem Joea nikdy neviděla. Ani předtím ani potom. Nikdy,“ vzpomínala Bidenová na debatu z konce června 2024.

Joe Biden během první televizní debaty (27. června 2024)
Bývalá první dáma USA Jill Bidenová (5. května 2026)
Donald Trump a Joe Biden během první debaty (27. června 2024)
Joe Biden během první prezidentské debaty (27. června 2024)
28 fotografií

Tehdejší prezident v ní stál proti Trumpovi a rozdíl v nasazení obou seniorů byl tak výrazný, že o Bidenových schopnostech vést Spojené státy začali pochybovat i ti, kteří se do té doby ničeho neobávali.

Mnozí pak začali požadovat nejen to, aby Biden odstoupil z volebního klání, ale i to, aby okamžitě položil funkci. Slova bývalé první dámy tak téměř o dva roky později potvrzují to, co desítky milionů Američanů sledovaly v reálném čase, podotýká CNN.

„Nevím, co se stalo. Jak jsem to sledovala, říkala jsem si: ‚Panebože, on má mrtvici.‘ A vyděsilo mě to k smrti,“ dodala Bidenova manželka v rozhovoru pro CBS, který bude teprve odvysílán. Stanice zatím přinesla jen výňatky z interview.

Prezident, který nakonec skutečně vzdal kandidaturu, načež demokraty „naskočila“ viceprezidentka Kamala Harrisová, měl od začátku přenosu chraplavý hlas, často se zasekával a nedokázal dokončit své argumenty a účinně útočit na svého oponenta ani ve chvílích, kdy měl fakta na své straně. Když se odchýlil od naučených frází, následovaly nepřirozené odmlky.

A když se mluvilo o migraci, Biden začal zastřeným hlasem cosi vyprávět, přičemž Trump na něj jen udiveně zíral a směrem k moderátorům prohlásil: „Vůbec nerozumím, co říká. Vy tomu rozumíte?“ Nynější prezident byl naproti tomu sebevědomý, vyrovnaný a energický. Jak je u něj ovšem běžné, i tehdy zcela ignoroval fakta a předkládal „nepravdivá tvrzení, prázdné superlativy a zřetelně přeháněl“, psala tehdy média.

Trump si následně nenechal ujít posměšky vůči svému rivalovi, zatímco Bidenová svému muži ještě téhož večera řekla: „Joe, odvedl jsi tak skvělý výkon. Odpověděl jsi na každou otázku. Věděl jsi všechna fakta.“

Sám Biden o svém výkonu později řekl, že ho zlobilo zdraví. „Bylo mi špatně. Opravdu jsem se necítil dobře,“ řekl Biden v úryvku z rozhovoru s moderátorem Georgem Stephanopoulosem.

Dodal, že byl při debatě s Trumpem byl vyčerpaný a nachlazený a podcenil přípravu. Bidenův tým zase ujišťoval, že červnová debata představovala pouhou anomálii jinak energického a kompetentního prezidenta.

Rozhovor s Bidenovou se odehrál v době, kdy na trh přichází její nová kniha View from the East Wing (Pohled z Východního křídla). Ta se bude zabývat právě obdobím, které se svým mužem strávila v Bílém domě.

Americké volby 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.