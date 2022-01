To je ale blbý zkur**syn, pronesl Biden na adresu reportéra Fox News. Předcházela tomu nepříjemná otázka

Vulgární poznámku pronesl americký prezident Joe Biden ve chvíli, kdy reportéři vykřikovali otázky při odchodu z místnosti Bílého domu po ukončení pondělního tiskového brífinku.

Zpravodaj Fox News Peter Doocy se Bidena tázal: „Myslíte si, že inflace je před průběžnými volbami politickou přítěží?“ „To je velký přínos – vyšší inflace,“ poznamenal sarkasticky prezident a dodal: „To je ale blbý zkurvysyn.“

Doocy později uvedl, že on sám prezidenta neslyšel, jeho slova mu tlumočili kolegové. Kromě novinářů v místnosti mohli vulgární poznámku slyšet i všichni ostatní, jelikož mikrofon před Bidenem byl stále zapnutý a inkriminovaný moment zachytily kamery.

Prezident Doocymu asi o hodinu později zavolal a údajně řekl: „Není to nic osobního, kamaráde.“ Na dotaz svého kolegy, zda se hlava státu omluvila, novinář odpověděl, že Biden „vyčistil vzduch“. „A já to oceňuji. Byl to milý telefonát,“ popsal reportér.

Doocy měl Bidenovi během telefonátu rovněž říci, že v pokládání nečekaných otázek hodlá pokračovat, na což podle jeho slov reagoval prezident kladně.

Televize Fox News je obecně nakloněná republikánům a Doocy je podle CBS News známý svým bojovným přístupem k tiskovým konferencím v Bílém domě, kde často tlačí na Bidenovu mluvčí Jen Psakiovou i na demokratického prezidenta ohledně témat jako je inflace, imigrace nebo kriminalita.

„Jak hloupá otázka“

Tisková konference se konala po jednání Rady pro hospodářskou soutěž ohledně způsobů, jak snížit ceny. Prezident odmítl odpovídat na jakékoliv otázky mimo dané téma.

Podle americké stanice CNN působí Biden v posledních dnech při těžkých otázkách frustrovaně. Příčinou jsou dvě velké krize, kterými se nyní jeho administrativa potýká: řešení inflace a napjatá situace kolem Ukrajiny, uvedla stanice.

Například na dotaz jiné reportérky Fox News Jacqui Heinrichové, proč čeká na první krok ruského prezidenta Vladimira Putina v situaci kolem Ukrajiny, odpověděl potichu: „Jak hloupá otázka.“